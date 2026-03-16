Άλλη μια επιστροφή μετράει ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Μπέτις στη Σεβίλλη. Ο Κώτσιρας επανήλθε σε κανονικό ρυθμό προπόνησης και θα είναι στην αποστολή των Πράσινων, ενώ ο Ντέσερς έκανε μέρος του προγράμματος και αναμένεται να επανέλθει στη δράση στα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό έκαναν αποθεραπεία.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.