Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν ο Παναθηναϊκός και ο Παναιτωλικός στη Λεωφόρο. Καλύτεροι οι Πράσινοι στο δεύτερο ημίχρονο, έχασαν σωρεία ευκαιριών για να πάρουν τη νίκη με το… πειραματικό σχήμα – ελέω Μπέτις – που επέλεξε ο Μπενίτεθ, “ήρωας” των φιλοξενούμενων, ο τερματοφύλακας Κουτσερένκο.

Ευχάριστη έκπληξη η παρουσία του Βιλένα, ο οποίος έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες σε 13 λεπτά συμμετοχής, επανεμφάνιση του Γιάγκουσιτς, πήρε λεπτά συμμετοχής ενόψει Μπέτις ο Τσιριβέγια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήρθε στο 10’, όταν ο Παντελίδης επιχείρησε δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής, όμως ο Κουτσερένκο έπεσε σωστά. Ο Παναιτωλικός απάντησε λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, με τον Ματσάν να πραγματοποιεί ωραία ατομική ενέργεια από τα αριστερά και να σουτάρει μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ανέβηκε. Στο 51’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Εστεμπάν έφυγε στην πλάτη της άμυνας, γύρισε την μπάλα στον Ρόσα, αλλά ο Κότσαρης είχε την “απάντηση”. Ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρία στο 57’ με προσπάθεια του Παντελίδη μετά από πάσα του Τζούριτσιτς, όμως το τελείωμά του ήταν αδύναμο και ο Κουτσερένκο μπλόκαρε.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν, με τον Σφιντέρσκι να δοκιμάζει σουτ έξω από την περιοχή στο 61’, ενώ στο 68’ ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Πολωνού επιθετικού. Ο Παναιτωλικός απάντησε στο 70’ με σουτ του Λομπάτο, το οποίο απέκρουσε ο Κότσαρης.

Η μεγαλύτερη στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 80’, όταν ο Βιλένα βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Κουτσερένκο έκανε ακόμη μία δύσκολη απόκρουση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του και διατηρώντας το παιχνίδι αμφίρροπο μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Στο 83ο λεπτό, οι Πράσινοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε διπλή ευκαιρία με Γιάγκουσιτς και Βιλένα, ενώ στο 89′ μετά από γύρισμα του Σισοκό και πλασέ του Βιλένα, ο Κουτσερένκο κατάφερε και μπλόκαρε τη μπάλα πάνω στη γραμμή!

Ο Παναιτωλικός έχασε διπλή ευκαιρία στο 93ο λεπτό, ωστόσο ο Κότσαρης κατάφερε και μπλόκαρε.

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Τουμπά, Κάτρης, Ερνάντεθ, Παντελίδης (63′ Γιάγκουσιτς), Ζαρουρί, Κοντούρης (77′ Σιώπης), Σισοκό, Αντίνο (63′ Τσιριβέγια), Τζούρισιτς (77′ Βιλένα), Σφιντέρσκι (81′ Πάντοβιτς).

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Μαυρίας, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (79′ Μπρέγκου), Ματσάν (90′ Μίχαλακ), Λομπάτο (72′ Άλεξιτς), Ρόσα (78′ Σατσιάς), Αγκίρε (72′ Γκαρθία).