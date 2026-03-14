Περίπατο έκανε στο Ηράκλειο ο Ολυμπιακός το απόγευμα του Σαββάτου! Μετά από μια κυρίαρχη εμφάνιση, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 3-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League και πέρασαν ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και το +1 από την ΑΕΚ, περιμένοντας πια τα ματς της Κυριακής.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες, ο αρχισκόρερ τους, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της νίκης (30′, 70′) φτάνοντας πλέον τα 20 στη σεζόν σε 33 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και συνολικά 80 με την ερυθρόλευκη φανέλα σε 127 συμμετοχές.

Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για τον Μαροκινό, σφράγισαν την απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού σε όλο το 90λεπτο απέναντι σε έναν ΟΦΗ που υποχρεώθηκε από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ σε απολύτως παθητικό ρόλο από το ξεκίνημα. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι και ο Χρήστος Μουζακίτης το εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό 0-3.

Πολύ καλύτεροι οι «ερυθρόλευκοι» σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, κράτησαν εύκολα τη μπάλα στα πόδια και με το κλασικό παιχνίδι τους έψαξαν με υπομονή το γκολ που θα «ξεκλείδωνε» το παιχνίδι. Από τη στιγμή που αυτό ήρθε με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, στη συνέχεια δεν είχαν το παραμικρό πρόβλημα απέναντι σε έναν ΟΦΗ που πέρασε όλο το πρώτο ημίχρονο χωρίς τελική προσπάθεια και μετά το δεύτερο γκολ… εγκατέλειψε τη μάχη. Το 0-2 ήρθε στο 70ο λεπτό από τον Μαροκινό, ο οποίος αποθεώθηκε κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο φινάλε, μετά από μια εμφάνιση με την οποία γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ακυρώθηκε γκολ του Ζέλσον πριν το πέναλτι που έφερε τελικά το τρίτο γκολ των Πειραιωτών.

Μόνο… Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς πολύ επιθετικά και έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Ορτέγκα να ανεβαίνει από αριστερά, να σεντράρει και τον Λαμπρόπουλο να στέλνει κατά λάθος τη μπάλα στο δοκάρι με το γόνατο, προσπαθώντας να διώξει.

Στο 19′ οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν νέα διπλή ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ. Ο Μαρτίνς σούταρε μέσα από την περιοχή, ο Χριστογεώργος απέκρουσε και ο Ποντένσε σούταρε πάνω από τα δοκάρια, άουτ. Στο 26ο λεπτό και πάλι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που απείλησε, με τον Ποντένσε να κάνει πολύ όμορφη ενέργεια, ο Πορτογάλος σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Γκολ ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και απόλυτη κυριαρχία

Τελικά, το γκολ που ξεκλείδωσε το ματς για τον Ολυμπιακό, ήρθε -από ποιον άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 30ο λεπτό. Στην πιο καλά οργανωμένη επίθεση των Πειραιωτών στο πρώτο ημίχρονο, ο Ορτέγκα συνδυάστηκε με τον Νασιμέντο, ο Αργεντινός έβγαλε πολύ καλή σέντρα από αριστερά, βρήκε με ακρίβεια τον Μαροκινό μέσα στην περιοχή και αυτός με τρομερή γυριστή κεφαλιά στην κίνηση έκανε το 0-1, φτάνοντας τα 19 γκολ στο πρωτάθλημα. Ένα γκολ με το οποίο φυσικά… γιόρτασε και επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό!

Λίγο πριν «βγει» το πρώτο ημίχρονο, στο 42′ ο Ταρέμι έκανε σουτ στην κίνηση μετά από γύρισμα του Ζέλσον που όμως κόντρα στον Ελ Κααμπί και πέρασε έξω, ενώ στο 44′ οι Πειραιώτες απείλησαν και πάλι, με τον Ροντινέι να σεντράρει από δεξιά αυτή τη φορά και τον Μαροκινό αρχισκόρερ να στέλνει άουτ τη μπάλα με νέα κεφαλιά.

Ενδεικτικό της απόλυτης κυριαρχίας του Ολυμπιακού στο πρώτο 45λεπτο είναι το στατιστικό του αγώνα σε αυτό το σημείο. Στο 63% η κατοχή μπάλας για τους «ερυθρόλευκους», 7-0 οι τελικές με 3 ακόμη επεμβάσεις του Χριστογεώργου πέρα από το γκολ.

«Ντοπιέτα» για τον Ελ Κααμπί, «τρίποντο» για τον Ολυμπιακό

Πολύ κοντά στο 0-2 έφτασε στο 47′ ο Ολυμπιακός, στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, κατά το οποίο η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο παραμικρό σε σχέση με το πρώτο. Ο Ταρέμι μπήκε στην περιοχή, πάσαρε στον Ελ Κααμπί εκείνος εκτέλεσε με το αριστερό, όμως ο Χριστογεώργος απέκρουσε και κράτησε το 0-1.

Στο 55′, νέα ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» όταν ο Ροντινέι σέντραρε από δεξιά, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Τελικά, το δεύτερο γκολ με το οποίο καθάρισε το ματς ήρθε στο 70ο λεπτό. Σκόρερ ξανά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί φυσικά! Ο Μαροκινός μπήκε στην περιοχή, κέρδισε τις κόντρες, πέρασε και τον Χριστογεώργο και σκόραρε σε κενή εστία για το 20ο γκολ του στο πρωτάθλημα.

Ως το φινάλε ο Ολυμπιακός έκανε μια τυπική διαχείριση του ματς, ενώ τελικά πέτυχε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις. Στο 80′ υποδείχθηκε λανθασμένα πέναλτι για τον ΟΦΗ για μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Νους, ο διαιτητής είδε την φάση στο VAR και το πήρε πίσω. Στο 84′ ο Ζέλσον Μαρτίνς σκόραρε μετά από πάσα του Ελ Κααμπί, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ μέσω VAR και πάλι, με τη φάση που ολοκλήρωσε το ματς να έρχεται στο 91′. Ο Ταρέμι μπήκε στη μεγάλη περιοχή και ανατράπηκε από τον Σενγκέλια, με τον Ματσούκα να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Μουζακίτης το εκτέλεσε εύστοχα στο 92′ και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 0-3 για τον Ολυμπιακό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Προφανώς τα δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, από ένα σε κάθε ημίχρονο, είναι το στοιχείο που έκρινε το ματς υπέρ του Ολυμπιακού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αρμονική συνεργασία της επιθετικής γραμμής του Ολυμπιακού με τον Ζέλσον να δημιουργεί και πάλι πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΟΦΗ μαζί με τους δύο μπακ των Πειραιωτών, Ορτέγκα και Ροντινέι ήταν σε εξαιρετική μέρα με εύστοχες σέντρες και μεταβιβάσεις στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ισέκα ήταν ο χειρότερος της αναμέτρησης, δεν κατάφερε σε καμία των περιπτώσεων να τον αισθανθεί η άμυνα του Ολυμπιακού, για αυτό και αντικαταστάθηκε από τον Σαλσέδο στο 73’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ματσούκας ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης και είχε μια κακή εκτίμηση στο 80’ δίνοντας πέναλτι στον ΟΦΗ σε μία φάση που ο Ρέτσος είχε βρει καθαρά την μπάλα. Τον διόρθωσε το VAR.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

Βοηθοί: Γεώργιος Στεφανής (Καρδίτσας), Αχιλλέας Νίκζας (Λάρισας)

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στη φάση που δόθηκε πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ στο 82, ο VAR κάλεσε τον διαιτητή και αυτός σωστά άλλαξε την αρχική του απόφαση μετά το on field review. Παρέμβαση και λίγο μετά στο 0-3 που ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ζέλσον μετά την ασίστ του Ελ Κααμπί, ενώ ο VAR επιβεβαίωσε και το πέναλτι που δόθηκε σωστά στον Ταρέμι στις καθυστερήσεις.

ΣΚΟΡΕΡ:

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (30′, 70′), Χρήστος Μουζακίτης (90+2′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογέωργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (73′ Σενγκέλια), Αθανασίου, Ανδρούτσος (53′ Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (Νέιρα), Νους (82′ Βούκοτιτς), Ισέκα (73′ Σαλσίδο).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Νασιμέντο (76′ Σιπιόνι), Γκαρθία (76′ Μουζακίτης), Μαρτίνς (86′ Τσικίνιο), Ταρέμι, Ποντένσε (67′ Κοστίνια), Ελ Κααμπί (86′ Κλέιτον).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26η):

Άρης – ΟΦΗ (22/3, 19:00)

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet (22/3, 19:00)