Με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (30’, 70’), ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Ο Ροντινέι έκοψε την πάσα που προσπάθησε να περάσει ο Πούγγουρας, ο Ελ Κααμπί μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πήρε την κόντρα από τον Λαμπρόπουλο και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 2-0.

Στο 30’, ο Μαροκινός είχε ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με τους Κρητικούς, με κεφαλιά, μετά από σέντρα ου Ορτέγκα από αριστερά.

Με αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε στο αποψινό ματς, ο Αφρικανός έφτασε τα 20 στο φετινό πρωτάθλημα. Τα 17 είναι στη Super League, τα ήταν στο Champions League και το ένα στο Κύπελλο.

