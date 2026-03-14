Με πρωταγωνιστή τον Ελ Κααμπί, που σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (30’, 70’), ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με 3-0 (σ.σ Μουζακίτης στο 90+3′ το τρίτο), για την 25η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στην κορυφή.

Οι Ερυθρόλευκοι με το τρίποντο που πήραν στο αποψινό παιχνίδι, έφτασαν τους 57 βαθμούς και ανέβηκαν στην πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη την ΑΕΚ (56 β.), που αγωνίζεται αύριο (15/3, 19:30) στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 54 βαθμούς, με τον Δικέφαλο του Βορρά να παίζει επίσης αύριο (15/3, 18:00) με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.

Όσον αφορά στον ΟΦΗ, οι Κρητικοί παρέμειναν στους 29 βαθμούς και στην 6η θέση της βαθμολογίας. Σήμερα, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για τη Super League: Πανσερραϊκός – Άρης (19:30) και ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (20:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής της

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά – Βόλος

18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία της Super League

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Κυριακή 22 Μαρτίου

19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός

19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά

19:00 Άρης – ΟΦΗ

19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός