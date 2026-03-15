Ο Σίμος Μήτογλου τιμώρησε την πρώην ομάδα του, η ΑΕΚ ισορρόπησε με δύο γκολ του Λούκα Γιόβιτς, όμως ο Μουτουσαμί «πάγωσε» ξανά τους κιτρινόμαυρους, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο 2-2. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει συγκάτοικος στην κορυφή με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενώ ο Ατρόμητος έπιασε τον ΟΦΗ στην έβδομη θέση.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 33′ με κεφαλιά του Μήτογλου μετά από εκτέλεση φάουλ του Ούρονεν, και προσπάθησε να διευρύνει το προβάδισμά του. Η ΑΕΚ κατάφερε να ισοφαρίσει χάρη στα δύο γκολ του Γιόβιτς στο 63′ και 69′, αλλά η χαρά τους κράτησε λίγο, καθώς στο 71′ ο Μουτουσαμί έφερε ξανά το ματς στα ίσια με πλασέ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ούρονεν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ακυρώθηκαν δύο γκολ της ΑΕΚ (του Μπάκου και του Βάργκα) μέσω VAR, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν ακυρωθέν γκολ του Μπάκου στο πρώτο ημίχρονο. Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια με τους Μουκουντί και Γιόβιτς, αλλά το 2-2 παρέμεινε μέχρι τη λήξη, δίνοντας έναν σημαντικό βαθμό και στις δύο ομάδες.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Σταυρόπολος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Γιουμπιτάνα, Μπακού, Τσούμπερ.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Μαρίν, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.

