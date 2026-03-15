Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στα παρκέ και γιόρτασε την επιστροφή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Μετά από 14 μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού, και με μοναδική εξαίρεση το Final Four στο Άμπου Ντάμπι, ο Γάλλος σέντερ είναι ξανά ενεργός στην ομάδα. Στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις Κάουνας πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του και συνέβαλε σημαντικά στη νίκη του Παναθηναϊκού.

Λίγες ημέρες αργότερα, μοιράστηκε στο Instagram ένα ιδιαίτερο βίντεο που συνδυάζει την αγωνιστική του παρουσία με προσωπικές στιγμές. Στο βίντεο εμφανίζονται στιγμές με τη σύζυγό του και τα παιδιά του πριν και μετά τον αγώνα, πλάνα από τη δράση στο γήπεδο, αλλά και την επικοινωνία του με τους φιλάθλους μετά το παιχνίδι.

Δείτε εδώ το video

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Be.Prod (@be.prod)