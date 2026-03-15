Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Παναθηναϊκού, μετά τη νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΚ και τόνισε τη σημασία της καλύτερης χημείας μεταξύ των παικτών για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα κακό ξεκίνημα, κυριάρχησε πλήρως με σκορ 103-78 στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν στην κάμερα της ΕΡΤ

Για τις συνήθως άσχημες εκκινήσεις των «πρασίνων» στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, επισήμανε: «Δε θέλω να βρω δικαιολογίες, αλλά έτσι ξεκινάμε τα παιχνίδια πολλές φορές φέτος. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε, όλοι στα αποδυτήρια θέλουν τη νίκη και θέλουν το καλύτερο. Πρέπει να διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Όμως στο τέλος της ημέρας κερδίσαμε το παιχνίδι και αυτό κρατάμε».

Τέλος, για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή (20/3, 21:15) στο Telekom Center Athens για την 32η αγωνιστική της Euroleague και τη συνέχεια, υπογράμμισε: «Νιώθουμε κουρασμένοι, αλλά θα δούμε αυτό το ματς και θα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και χρειαζόμαστε ακόμα καλύτερη χημεία. Έχουμε σπουδαίο ρόστερ, είμαι ανταγωνιστής, μου αρέσουν οι νίκες, μισώ να χάνω και θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα