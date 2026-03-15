Ο Παναθηναϊκός, παρότι βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ από νωρίς, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση επιστρέφοντας από το -17 και τελικά να πάρει τη σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο glass floor του T-Center.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου, όπου μίλησε για την αναμέτρηση και σχολίασε την προσπάθεια των παικτών του.

«Αρχίσαμε το ματς με λίγη ενέργεια, τραγική άμυνα. Η ΑΕΚ έχει ποιοτικούς παίκτες στην επίθεση και βρεθήκαμε στο -18. Καταλάβαμε ότι πρέπει να κινηθούμε στην άμυνα, να έχουμε ενέργεια και σε 5-6 λεπτά ελέγξαμε το ματς μέχρι το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε σαν μεγάλη ομάδα, παίξαμε άμυνα, ήμασταν καλοί στην επίθεση και πήραμε μία καθαρή νίκη, γιατί αυτό το ματς ήταν σημαντικό για να κλειδώσουμε την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα», ήταν τα πρώτα λόγια του Εργκίν Αταμάν.

Συνέχισε απαντώντας σε μια ερώτηση που αφορούσε τον χρόνο που πάτησε παρκέ ο Βασίλης Τολιόπουλος, ενώ εξήγησε πως ο καθένας… κερδίζει την θέση του με την αξία του εντός γηπέδου. «Δεν είναι σημαντικός ένας παίκτης. Είναι σημαντικός ποιος αξίζει, ποιος παίζει άμυνα και ποιος συνεισφέρει περισσότερα στην ομάδα. Αυτός μπορεί να παίζει. Δεν είμαστε ακαδημίες. Οι παίκτες πρέπει να το αξίζουν. Πρέπει να έχουν χαρακτήρα νικητή και να συνεισφέρουν. Μπορεί να είναι ο Ναν, ο Τολιόπουλος. Ξεκινήσαμε με τον Τολιόπουλο αλλά η αρχική πεντάδα ξεκίνησε τραγικά το ματς και μετά δεν είχε ευκαιρία στις επόμενες κατοχές.

Δεν υπάρχει θέση. Πώς να παίξει στην Ευρωλίγκα; Μόνο 12 παίκτες μπορούν να είναι στο ρόστερ. Θέλετε να θυσιάσετε τον Ναν, τον Σλούκα, τον Γκραντ, τον Σορτς; Οι παίκτες πρέπει να δείξουν πως είναι καλύτεροι από τους άλλους παίκτες, αλλιώς δεν έχουν θέση».

Τέλος, εξήγησε πως κατάφερε να αλλάξει εξ’ολοκλήρου η αγωνιστική εικόνα της ομάδας μετά από το κακό πρώτο ημίχρονο λέγοντας «Γίνεται επειδή θέλω να δώσω την ευκαιρία σε όσους δεν πήραν χρόνο στην Ευρωλίγκα. Δεν αξιοποίησαν τα λεπτά και δεν είχαν ψυχολογία. Έκανα 5 αλλαγές αλλά και οι βασικοί είχαν κακή νοοτροπία. Καταλάβαμε πως αν δεν έχουμε ενέργεια θα χάσουμε το σημαντικό ματς. Μετά δείξαμε χαρακτήρα με τους βασικούς. Στο πρωτάθλημα θέλουμε να χρησιμοποιούμε όλους τους παίκτες. Κερδίσαμε με τους Όσμαν, Ναν, Σλούκα, Φαρίντ, με παίκτες που πριν δύο μέρες τα πήγαν εξαιρετικά στην Ευρωλίγκα».