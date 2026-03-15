Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, δημιουργώντας αρνητικό κλίμα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ κινήθηκε με επιθετική διάθεση προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία. Η κατάσταση ανάγκασε δύο ή τρεις δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αρχών.

Οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των ΜΜΕ απομακρύνθηκαν από τα θεωρεία με τη συνοδεία αστυνομικών και μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου, η οποία φυλασσόταν από αστυνομικές δυνάμεις. Από εκεί συνέχισαν να παρακολουθούν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ