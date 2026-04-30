Ακινητοποιημένα θα είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ) την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Ειδικότερα, οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από την έναρξη έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ. σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν «τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά και ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία (από έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας)» και προσθέτουν:

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Μεταξύ 9:00-21:00 θα κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00).

Σημειώνεται ότι κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές, που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Πώς θα κινηθούν τρένα και προαστιακός

Όπως ειπώθηκε, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Ομοίως, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής: