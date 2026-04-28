Μέχρι αύριο, ένα λεπτό πριν σημάνει μεσάνυχτα, θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τον κοινωνικό τουρισμό οι χιλιάδες δικαιούχοι που έχουν… απαυδήσει από τα τεχνικά σφάλματα που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Ενδιαφερόμενοι προσπαθούν να υποβάλουν καθημερινά την αίτησή τους, αλλά χωρίς επιτυχία και το χάος που δημιουργήθηκε θυμίζει μέρες… fuel pass.

Κανονικά η προθεσμία, έπειτα από μία παράταση, θα έληγε χθες τα μεσάνυχτα, αλλά τελικά δόθηκε μια ακόμα… παράταση ώστε να μην πέσουν πάλι όλες μαζί οι αιτήσεις για ολιγοήμερες διακοπές χωρίς να χρειαστεί να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη οι δικαιούχοι.

Προφανώς η ΔΥΠΑ δεν δέχεται μόνο αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού και ίσως να χρειάζεται ψηφιακή αναβάθμιση.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για τον κοινωνικό τουρισμό μπορούν πλέον να υποβάλλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ μέχρι και την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23.59.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Προστασία από τραπεζικές χρεώσεις

Ετοιμο είναι το νομοσχέδιο για την προστασία των πολιτών από τραπεζικές χρεώσεις για δάνεια που βάζει τέλος στα ψιλά γράμματα και τις αυθαίρετες πρακτικές σε συναλλαγές δανείων από τράπεζες. Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μάλιστα προβλέπει πλαφόν στην αύξηση (30%-50%) του ποσού αποπληρωμής που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο, με το εύρος αυτό να είναι ανάλογο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης προβλέπει διάταξη για αναίρεση δανείου εντός 14 ημερών από τη στιγμή που θα συναφθεί.

Μίσθωση του Ξενία Ανδρου

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ανακοίνωσε τη μίσθωση παραχώρησης του ακινήτου Ξενία Ανδρου στον Δήμο Άνδρου για χρονικό διάστημα σαράντα ετών, με σκοπό την αποκατάσταση, ανακαίνιση και βιώσιμη αξιοποίησή του. Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση Πλακούρες, στη Χώρα Ανδρου, σε παραθαλάσσια εδαφική έκταση εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια οικοπέδου 2.741,81 τ.μ., ενώ το υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα έχει συνολική επιφάνεια περίπου 1.755 τ.μ. και αναπτύσσεται σε υπόγειο (78 τ.μ.), ισόγειο (639 τ.μ.), πρώτο όροφο (666 τ.μ.) και δεύτερο όροφο (372 τ.μ.). Αποτελεί έργο του σημαντικού έλληνα αρχιτέκτονα Αρη Κωνσταντινίδη και κατασκευάστηκε το 1958, αποτελεί, δε, το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα της περιοχής και χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το 2011 λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής του αξίας.

Στο Λουξεμβούργο ο Σχοινάς

Στο Λουξεμβούργο ήταν χθες ο Μαργαρίτης Σχοινάς συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που είχε στο επίκεντρό του το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027. Η συνεδρίαση σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών για τον πρωτογενή τομέα. Οι υπουργοί ανταλλάξαν απόψεις για την κατάσταση στις αγορές αγροδιατροφικών προϊόντων, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων, του αυξημένου ενεργειακού κόστους, των πιέσεων στις τιμές των εισροών και των επιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί.

Νέοι ΚΑΔ επιχειρήσεων

Νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) απέκτησαν 1,9 εκατ. επιχειρήσεις. Για 1,4 εκατ. ΑΦΜ η μετάπτωση έγινε απευθείας από την ΑΑΔΕ, ενώ για 510.000 ΑΦΜ εφαρμόστηκε αυτόματος προσδιορισμός κύριου και δευτερευόντων ΚΑΔ. Ωστόσο, η αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν πέρασε χωρίς προβλήματα, με αρκετές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν ζητήματα στην αντιστοίχιση των κωδικών τους. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διατίθεται ψηφιακή βεβαίωση δραστηριοτήτων μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport, η οποία αποτυπώνει τις μεταβολές των ΚΑΔ και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή για κάθε νόμιμη χρήση. Στη βεβαίωση απεικονίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί που διέθετε η επιχείρηση την 28η Φεβρουαρίου 2026 καθώς και η αυτόματη αντιστοίχισή τους με τους νέους ΚΑΔ, με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαρτίου 2026.

«Κάναμε όσα δεν είχαν γίνει δεκαετίες»

Για πρώτη φορά ύστερα από 20 χρόνια, η άτυπη συνεδρίαση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (EFC) συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Οικονομίας και την Τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, απευθυνόμενος στα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε ότι η συνεδρίαση αποτελεί ευκαιρία να διαπιστώσουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Αθήνα και στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Επίσης αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης της Ενωσης Κεφαλαιαγορών και της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.