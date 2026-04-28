Σε δεύτερη μοίρα περνάει το «παραδοσιακό» club για την Gen Z, με νέες μορφές νυχτερινής διασκέδασης να παίρνουν τη θέση τού, κάποτε, κυρίαρχου dancefloor. Οι πιτσιρικάδες του 2026 προτιμούν τα μεγάλα events ηλεκτρονικής μουσικής ή το soft clubbing και μάλλον κριντζάρουν με αυτό που κάποτε ήταν η απόλυτη μορφή έκφρασης και ελευθερίας. Παράλληλα, τη δική του στάμπα σε αυτή την κατάσταση έχει βάλει η αναδυόμενη τάση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής στις νέες γενιές, όπως και ο εγκλεισμός που βίωσαν λόγω της πανδημίας.

Ο Sunshine Pedro είναι DJ και αυτοχαρακτηρίζεται ως «dancefloor keeper». «Ζω μέσα σε ένα club», λέει χαρακτηριστικά. Η εκτίμησή του είναι πως «το clubbing έχει μπει σε δεύτερη μοίρα, η μόδα είναι τώρα η techno μουσική και τα μπουζούκια. Οι μικρότεροι λένε “πάμε έξω”, όχι “πάμε να χορέψουμε”». Σε αυτό φαίνεται να έχει παίξει ρόλο και η πανδημία. «Αυτοί που είναι σήμερα 20-25 κλείστηκαν δύο χρόνια μέσα όταν ήταν 17-18 χρονών. Δεν βγήκαν, έχασαν το club· δεν είναι στην κουλτούρα τους και ούτε το έχουν ανάγκη», είπε.

Στο παραπάνω συμφωνεί και ο Γιάννης, 25 ετών, περιπατητής της αθηναϊκής νύχτας, δίνοντας το δικό του στίγμα. «Υπάρχει μια στροφή από τα clubs σε πιο χαλαρές καταστάσεις – σε bars, κρασάδικα, συναυλίες. Στα clubs θα πάμε σπάνια, μόνο αν έχει κάποιον γνωστό DJ καλεσμένο», είπε, αποδίδοντας αυτή την κατάσταση σε κατάλοιπα του lockdown και στην ακρίβεια.

«Πέμπτη, το νέο Σάββατο»

Η Madam X έχει περάσει πάνω από δέκα χρόνια μέσα σε clubs «μεταφέροντας την παράδοση της βρετανικής μουσικής σε ηχοσυστήματα σε όλο τον κόσμο». Τον τελευταίο καιρό μένει στην Αθήνα και οργανώνει πάρτι εμπνευσμένα από την κουλτούρα της underground βρετανικής techno. Θεωρεί ότι τα clubs και τα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής μπορούν να συνυπάρξουν, ενώ η εμπειρία της δείχνει ότι όλες οι ηλικίες δίνουν το «παρών» στην «πίστα». Συμφωνεί και αυτή ότι ο COVID άλλαξε τα δεδομένα, καθώς «μια γενιά έχασε σημαντικά χρόνια κοινωνικής ανάπτυξης. Για μερικούς, αυτή η διακοπή δημιούργησε άγχος γύρω από τους μεγάλους χώρους, τη σωματική επαφή ή απλά άγνοια των άγραφων κανόνων της πίστας». Σχετικά με το τελευταίο, προσθέτει πως, παρόλο που η αυθεντική κουλτούρα των clubs ακόμα υπάρχει, τα κινητά και τα social media έχουν αλλάξει την προτεραιότητα στο φαίνεσθαι και όχι στον ήχο, τη σύνδεση και τη συλλογική απελευθέρωση.

Υγιεινός τρόπος ζωής

Είναι, όμως και κάτι άλλο. Η Gen Z εμφανίζεται πολύ «υπέρ» ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής – με περιορισμένο αλκοόλ και ξενύχτι και έμφαση στη γυμναστική και την καλή διατροφή. Αυτό το έχει παρατηρήσει και ο 21χρονος Χάρης, «θαμώνας» της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης. Λέει ότι αυτός και η παρέα του σπάνια θα πάνε σε club και ότι θα προτιμήσουν το λεγόμενο «soft clubbing», μια εναλλακτική στην κλασική νυχτερινή έξοδο, με λιγότερη κατανάλωση αλκοόλ και πιο «μαζεμένα» ωράρια. «Μπορώ να βγω, να περάσω καλά, αλλά μπορώ να ξυπνήσω και την επόμενη ημέρα νωρίς», λέει ο Χάρης και εξηγεί πως θα επιλέξουν το «απαλό clubbing» ημέρες όπως Πέμπτη ή Κυριακή, ενώ θα αφήσουν τα «παραδοσιακά» clubs για μια «βαριά» σαββατιάτικη έξοδο. Τονίζει όμως ότι «η Πέμπτη πλέον έχει γίνει το νέο Σάββατο», περιγράφοντας τις νέες ισορροπίες της νυχτερινής ζωής – κυρίως της Θεσσαλονίκης.

Υπάρχει λοιπόν μέλλον για τα clubs; Εξαφανίζονται ή εξελίσσονται; Ο Sunshine Pedro πιστεύει ότι «η τελευταία γενιά του club είναι αυτοί που σήμερα είναι 30 και πάνω» και ότι αυτό το ηλικιακό γκρουπ καλείται να «σώσει τον ιερό χώρο του dancefloor», που ήταν ανέκαθεν «χώρος έκφρασης και ισότητας». «Εάν το clubbing έχει μειωθεί για κάποιους, δεν πιστεύω ότι είναι επειδή έχει εξαφανιστεί η επιθυμία για κοινωνική επαφή», καταλήγει από πλευράς της η Madam X.