Απίθανος Στέφανος Τσιτσιπάς. Έδωσε μεγάλη μάχη επί του περσινού κατόχου του Masters της Μαδρίτης, Κάσπερ Ρουντ, αλλά δεν βγήκε νικητής. Ο Έλληνας τενίστας είχε απόδοση από τα… παλιά, αλλά γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-1 σετ.

Αμφίρροπα και τα δύο πρώτα σετ, που κρίθηκαν στο tie break. Το πρώτο πήγε στον Έλληνα άσο με 7-4.

Το δεύτερο κατέληξε στον Νορβηγό με 7-2 και απίθανη λόμπα στο φινάλε.

Πήρε με μπρέικ το προβάδισμα στο 3ο σετ, αλλά όταν σέρβιρε για τη νίκη, δέχτηκε το μπρέικ από το Νορβηγό. Οι δύο αθλητές οδηγήθηκαν σε νέο τάι-μπρέικ, σε τρίτο σε ισάριθμα σετ. Εκεί ο Στέφανος, παρ’ ότι προηγήθηκε με 3-1, γνώρισε εν τέλει την ήττα και τον αποκλεισμό με 7-3.

Επόμενος αντίπαλος στα προημιτελικά για τον Ρουντ είναι ή ο Αργεντινός Σερούντολο (νο16 στον κόσμο) ή ο Βέλγος Μπλοξ.

