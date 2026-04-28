Απίθανος Στέφανος Τσιτσιπάς. Έδωσε μεγάλη μάχη επί του περσινού κατόχου του Masters της Μαδρίτης, Κάσπερ Ρουντ, αλλά δεν βγήκε νικητής. Ο Έλληνας τενίστας είχε απόδοση από τα… παλιά, αλλά γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-1 σετ.

Αμφίρροπα και τα δύο πρώτα σετ, που κρίθηκαν στο tie break. Το πρώτο πήγε στον Έλληνα άσο με 7-4.

Το δεύτερο κατέληξε στον Νορβηγό με 7-2 και απίθανη λόμπα στο φινάλε.

Skill and luck combined 🍀@CasperRuud98 with a picture perfect lob to claim the second set!@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/CEbuX4Ue92 — ATP Tour (@atptour) April 28, 2026

Πήρε με μπρέικ το προβάδισμα στο 3ο σετ, αλλά όταν σέρβιρε για τη νίκη, δέχτηκε το μπρέικ από το Νορβηγό. Οι δύο αθλητές οδηγήθηκαν σε νέο τάι-μπρέικ, σε τρίτο σε ισάριθμα σετ. Εκεί ο Στέφανος, παρ’ ότι προηγήθηκε με 3-1, γνώρισε εν τέλει την ήττα και τον αποκλεισμό με 7-3.

Επόμενος αντίπαλος στα προημιτελικά για τον Ρουντ είναι ή ο Αργεντινός Σερούντολο (νο16 στον κόσμο) ή ο Βέλγος Μπλοξ.