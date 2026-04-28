Τα μικρά ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ανησυχία για την επιβίωσή τους, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές και οι αεροπορικές εταιρίες τα θεωρούν «λιγότερο κερδοφόρα», σύμφωνα με ανακοίνωση της επαγγελματικής τους ένωσης.

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI Europe) εξέδωσε την προειδοποίηση αυτή με αφορμή την έναρξη του ετήσιου συνεδρίου του στο Τορίνο της Ιταλίας, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που διατρέχει ο περιφερειακός αεροπορικός χάρτης της ηπείρου.

«Οι σημερινές τιμές των καυσίμων για την αεροπορία και η προοπτική μιας νέας κρίσης στην αγοραστική δύναμη σημαίνουν ότι πολλά περιφερειακά αεροδρόμια της ηπείρου μας κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ένα σοκ προσφοράς και ζήτησης ταυτόχρονα», εξήγησε ο γενικός διευθυντής της ACI Europe, Ολιβιέ Γιάνκοβεκ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι για πολλά από αυτά τα αεροδρόμια η κατάσταση συνιστά «υπαρξιακή απειλή», καθώς οι αεροπορικές εταιρίες προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους με γνώμονα την κερδοφορία.

Απειλή για τις περιφερειακές συνδέσεις

Σύμφωνα με την ACI Europe, «την ώρα της εξέτασης ή της κατάργησης των δυνατοτήτων, οι αεροπορικές εταιρίες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να το κάνουν σε γραμμές που εξυπηρετούν περιφερειακά αεροδρόμια». Η ένωση επικαλέστηκε ως παράδειγμα την πρόσφατη απόφαση της Lufthansa να σταματήσει τη λειτουργία της περιφερειακής θυγατρικής της, CityLine.

Ο γερμανικός αεροπορικός όμιλος, πρώτος στην Ευρώπη στις αερομεταφορές, είχε ανακοινώσει στις 16 Απριλίου το κλείσιμο της εταιρίας, η οποία συνέδεε το Μόναχο και τη Φρανκφούρτη με πόλεις όπως το Μπορντό, η Νάπολη και το Μπέρμινγχαμ.

Η ένωση υπογράμμισε ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις επιπτώσεις αυτών των προσαρμογών, καθώς η ζήτηση για τις συνδέσεις τους είναι πιο ευαίσθητη στις τιμές και πιο ευμετάβλητη, καθιστώντας τα λιγότερο κερδοφόρα για τις αεροπορικές εταιρίες.

Ανισότητες και αιτήματα στήριξης

Ο γενικός διευθυντής της ACI Europe επισήμανε το «σαφές χάσμα» μεταξύ των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, των οποίων η επιβατική κίνηση παραμένει κατά 30% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019, και των μεγαλύτερων αεροδρομίων, που καταγράφουν αύξηση άνω του 16%.

Η ένωση ζητεί την κατάργηση των εθνικών φόρων στα αεροπορικά εισιτήρια ή τη διατήρηση των λειτουργικών ενισχύσεων που χορηγούνται στα εθνικά αεροδρόμια με λιγότερους από ένα εκατομμύριο επιβάτες ετησίως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.