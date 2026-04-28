Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει διαφορετική εικόνα για την κατάσταση στο Ιράν, την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας πραγματοποιεί περιοδεία σε στρατηγικούς συμμάχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως η Ρωσία, επιδιώκοντας την άσκηση πολιτικής και διπλωματικής πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 28 Απριλίου 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ έγραψε: «Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε ‘Κατάσταση Κατάρρευσης’. Θέλουν να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν την κατάσταση της ηγεσίας τους (κάτι που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν!). Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, για τον τερματισμό του πολέμου.

Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ιρανική πλευρά προτείνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και συμφωνία για το τέλος του πολέμου, αφήνοντας εκτός της βασικής διαπραγμάτευσης το ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

Τέλος, οι σχετικές συνομιλίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν, χωρίς όμως να αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.