Η ισότιμη συμπερίληψη και η δύναμη της ανθρώπινης συνύπαρξης παίρνουν φέτος τη μορφή μιας μεγάλης γιορτής που ξεκινά από την καρδιά της Αθήνας για να αγκαλιάσει ολόκληρη τη Φωκίδα. Το 2ο Φεστιβάλ «ΜΑΖΙ στη Γιορτή», μια πρωτοβουλία της πολυβραβευμένης κοινότητας «ΕΣΤΙΑ Αγιος Νικόλαος», επιστρέφει ανανεωμένο και ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Με το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα «ΜΑΖΙ στη Ζωή, ΜΑΖΙ στη Σκηνή», 40 κάτοικοι του Γαλαξιδίου – άνθρωποι με και χωρίς αναπηρία – στις 30 Απριλίου αποκαλύπτουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια της αλληλεγγύης και της αυθεντικότητας.

Η πρόεδρος της «ΕΣΤΙΑΣ» Giovanna Καμπούρη περιγράφει με συγκίνηση πώς μια τοπική πρωτοβουλία μετατράπηκε σε ένα οικουμενικό μήνυμα ομοψυχίας. Για εκείνη, ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια βοήθεια, αλλά το «κλειδί» για να αλλάξει η νοοτροπία μιας ολόκληρης κοινωνίας.

«Το πιο συγκινητικό, και το πιο απρόσμενο, είναι πώς η ομάδα της “ΕΣΤΙΑΣ” – με άτομα με αναπηρίες – είναι εντελώς ενσωματωμένη, ισότιμα, σε αυτές τις δράσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις – που μετριούνται στα δάχτυλα των χεριών – όλοι οι κύριοι συντελεστές του Φεστιβάλ είναι εθελοντές, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τη Λένα Παπαληγούρα που μας συγκίνησε με την άμεση ανταπόκρισή της να αναλάβει την αφήγηση της παράστασης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών». Αναφερόμενη στην αμφίδρομη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στα μέλη της «ΕΣΤΙΑΣ» και την τοπική κοινότητα, τονίζει πως η συμπερίληψη αποκτά νόημα μόνο όταν είναι ουσιαστική: «Δεν αρκεί να δώσεις πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν σε δράσεις της κοινωνίας, το ζητούμενο είναι να έχουν την ευκαιρία να εμπνεύσουν, να εμπλουτίσουν και να προσφέρουν στους άλλους».

Πρόκληση

Η παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποτελεί πρόκληση για την πολυεπίπεδη αυτή δράση που συνδυάζει πολιτισμό, αθλητισμό και κοινωνική ευαισθητοποίηση. Οπως τονίζει η G. Καμπούρη, «η πιο σημαντική είναι ότι ο θίασός μας δεν αποτελείται από επαγγελματίες χορευτές αλλά από τη συνένωση μιας ομάδας από γιαγιάδες σε μικρά παιδάκια και από άτομα με σύνθετες αναπηρίες σε εργαζομένους σε απαιτητικές θέσεις στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Για να γίνουν ένα, η δημιουργός Αθηνά Δόγκα ξεκίνησε τις πρόβες από τον Ιανουάριο του 2025! Η δεύτερη πρόκληση είναι βέβαια λογιστική – πώς να φέρεις τόσο κόσμο στην Αθήνα, πώς να τον κοιμίσεις, να τον κινήσεις, να τον ταΐσεις και βέβαια να τον κρατήσεις ενωμένο και αρκετά ξεκούραστο τις τρεις ημέρες για τις πρόβες και την παράσταση. Πιστεύω ότι η ομάδα του γραφείου μας έχει προγραμματίσει τα πάντα με λεπτομέρεια και ελπίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα στην πράξη».

Το κούρδισμα 42 διαφορετικών ατόμων σε έναν κοινό ρυθμό είναι μια πρόκληση την οποία αντιμετώπισε η χορογράφος και σκηνοθέτις της παράστασης Αθηνά Δόγκα. Με τις εμπνευσμένες οδηγίες τους επιχειρεί ν’ ανατρέψει κάθε στερεότυπο για το τι τελικά θεωρείται «άρτιο» στην τέχνη. Επιχειρώντας να δώσει το περίγραμμα αυτής της τόσο δημιουργικής διαδικασίας πίσω από αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα, σημειώνει πως η ομορφιά βρίσκεται στην κατάργηση των κανόνων: «Δούλεψα ώστε να καταρρίψουμε την ιδέα του “σωστού” και του “λάθους” στην κίνηση. Να φτιάξουμε έναν κώδικα όπου ο διαφορετικός τρόπος που αντιλαμβάνεται το σώμα και τον ρυθμό ο καθένας, γίνεται το δυνατότερο εκφραστικό εργαλείο». Με αφορμή τη φιλοξενία στο Μέγαρο Μουσικής, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στους μεγάλους πολιτιστικούς φορείς για το μέλλον της τέχνης στην Ελλάδα: «Η συμπερίληψη δεν είναι κατηγορία. Δεν είναι παράλληλη δράση στο φουαγέ. Είναι ο τρόπος που οφείλει να γίνεται η τέχνη. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγει μια πόρτα… Εύχομαι και οι υπόλοιποι οργανισμοί να έχουν το θάρρος να την κρατήσουν ανοιχτή».

Να σημειωθεί ότι το Φεστιβάλ συνεχίζεται στις 22 και 23 Μαΐου στη Φωκίδα με ένα πλούσιο πρόγραμμα: από το τουρνουά καθιστού βόλεϊ στην Ιτέα και τη γαστρονομική βραδιά με τον Ηλία Μαμαλάκη μέχρι το διαγενεακό εργαστήρι «Art Sparks» του Μουσείου Γουλανδρή.