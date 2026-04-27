Καλεσμένη στην παρέα του Buongiorno ήταν η Μαρία Κανελλοπούλου. «Η αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να είχα κάνει», είπε αρχικά η ηθοποιός, τονίζοντας πως έχει ζήσει πολύ γλυκιές στιγμές μαζί τους και θέλει να είναι ευτυχισμένοι.

«Ήθελα να κάνω παιδιά, δεν έγινε. Έχω πάρα πολλά παιδιά πια, γιατί ήμουν 20 χρόνια δασκάλα στη δραματική σχολή και έχω φτιάξει σχέσεις με τους μαθητές μου που είναι αληθινά μητρικές».

«Η ζωή είναι πολύ δύσκολη πια, η Αθήνα είναι πολύ αποξενωτική πόλη. Οι σύγχρονοί μου έχουν τα δικά τους βάσανα», συμπλήρωσε.

Όπως αποκάλυψε, δεν έχει παντρευτεί ποτέ, ενώ ούτε ο γάμος την απασχόλησε. «Δεν ονειρεύτηκα ποτέ νυφικά και τελετές. Μερικές φορές νομίζω ότι ο γάμος διαλύει ένα ζευγάρι. Είμαι καλή φίλη και έχω καλούς φίλους», είπε.

«Το ‘Εμείς κι Εμείς’ δεν μπορώ να το ξαναδώ λόγω της απώλειας της Νατάσσας Μανισάλη. Τον ρόλο μου στο ‘Καφέ της Χαράς’ τον ‘έφτιαξα’ μόνη μου. Έχω πολύ καιρό να κάνω τηλεόραση, αλλά δεν έχω καμία πρόταση. Η εμπλοκή μου με τα πολιτικά έπαιξε ρόλο στο να με πλησιάσουν οι παραγωγοί για δουλειές».

Η Μαρία Κανελλοπούλου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το Μαύρο Κουτί» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.