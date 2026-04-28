Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τον σύλλογο της Κρήτης, σηματοδοτώντας μια ιστορική επιτυχία που ξεπερνά τα στενά όρια της ομάδας και αγγίζει συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η πορεία προς την κορυφή συνοδεύτηκε από άψογη αγωνιστική εικόνα και υποδειγματική συμπεριφορά εντός και εκτός γηπέδων, γεγονός που προκάλεσε κύμα συγχαρητηρίων. Ανάμεσα σε αυτούς που τοποθετήθηκαν ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Μιχάλη Μπούση.

Η επιστολή του προέδρου της ΕΠΟ

Προς: κ. Μιχάλη Μπούση

Πρόεδρο ΠΑΕ ΟΦΗ

Αθήνα, 27.04.2026

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Εκ μέρους της ΕΠΟ και προσωπικά, σας απευθύνω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026, η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον σύλλογό σας, την Κρήτη και, ευρύτερα, το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είναι σπουδαίο να βλέπουμε μια ομάδα της περιφέρειας να φτάνει στην κορυφή, αποδεικνύοντας ότι η σωστή οργάνωση και η πίστη μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Με την ευκαιρία, επιθυμώ να συγχαρώ τους φιλάθλους σας, που με τη στάση τους συνέβαλαν στη δημιουργία υποδειγματικής ατμόσφαιρας, τόσο στους δρόμους του Βόλου όσο και στις εξέδρες, σε πλήρη αρμονία με τους φιλάθλους του ετέρου φιναλίστ, ΠΑΟΚ.

Αυτή η συνύπαρξη και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτέλεσε το σπουδαιότερο στοιχείο του τελικού, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του, αναδεικνύοντας στην πράξη την ενότητα και τις αξίες που οφείλει και μπορεί να υπηρετεί το ποδόσφαιρο.

Κλείνοντας, εύχομαι στον ΟΦΗ καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με εκτίμηση,

Μάκης Γκαγκάτσης

Πρόεδρος ΕΠΟ