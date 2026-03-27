Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Παραγουάη το βράδυ της Παρασκευής (27/3, 21:00) σε φιλική αναμέτρηση, καθώς δεν έχει επίσημες υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτή την περίοδο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να προχωρήσει σε δοκιμές προσώπων και σχημάτων, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα του στο Nations League που ξεκινά τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της «γαλανόλευκης» προς το Euro 2028.

Παράλληλα, ενόψει της αναμέτρησης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους, καλώντας τους να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια της ομάδας στη League A του Nations League.

Αναλυτικά τα λόγια του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση

«Φίλες και φίλοι,

«Έχοντας πίσω μας την πορεία μας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προχωράμε με προσήλωση και ενότητα. Ο πρώτος φιλικός αγώνας της Εθνικής Ομάδας για το 2026, με την Παραγουάη, αποτελεί την αφετηρία μιας νέας διαδρομής με καθαρή στόχευση.

Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις αναμετρήσεις με την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία στην Α League του UEFA Nations League. Η παρουσία μας ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης είναι ιστορική, καθώς καταγράφηκε για πρώτη φορά, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία μεγάλη αγωνιστική πρόκληση για τους παίκτες μας, που έχουν πλέον το ισχυρό κίνητρο να αποδείξουν την αξία τους στον υψηλό ανταγωνισμό.

Κομβικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια των διεθνών μας διαδραματίζει διαχρονικά η αφοσίωση και η στήριξη των φιλάθλων. Μια στήριξη που δεν περιορίζεται μόνο στις επιτυχίες, αλλά αποδεικνύεται ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, όπως η πιο πρόσφατη της Εθνικής: η απογοήτευση για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχαν προσδοκίες, ελπίδα και βαθιά πίστη σε αυτή την ομάδα.

Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, χτίζεται η επόμενη μέρα. Καλή επιτυχία στη νέα αρχή της ομάδας, με ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες, ισχυρότερη πίστη και τη βεβαιότητα ότι, με επιμονή, οι επιτυχίες θα έρθουν».