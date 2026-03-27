Η αναμέτρηση των πρωταθλητών. Σούπερ Καπ για τη Super League 2 ανάμεσα σε Ηρακλή και Καλαμάτα στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (28/3) στις 18:30.
Η ΚΕΔ, σε μία πρωτοποριακή κίνηση, αποφάσισε η διαιτητική τετράδα να αποτελείται αμιγώς από Γυναίκες. Μία αν μη τι άλλο ριζοσπαστική κίνηση που δείχνει την άνοδο των Γυναικών και στο θέμα της διαιτησίας.
Έτσι η ΚΕΔ, με τη σειρά της, όρισε τις Ελένη Αντωνίου, Βασιλεία Τσικλητάρη, Ζωή Παπαδοπούλου και Αναστασία Μυλοπούλου, να διευθύνουν την αναμέτρηση ανάμεσα στους πρωταθλητές Α και Β ομίλου της Super League 2, η οποία θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο (28/03) στις 18:30.
Αναλυτικά ο ορισμός:
Καλαμάτα-Ηρακλής
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)
Βοηθοί: Τσικλητάρη (Πιερίας), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)
4ος: Μυλοπούλου (Καβάλας)