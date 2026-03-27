Η αναμέτρηση των πρωταθλητών. Σούπερ Καπ για τη Super League 2 ανάμεσα σε Ηρακλή και Καλαμάτα στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (28/3) στις 18:30.

Η ΚΕΔ, σε μία πρωτοποριακή κίνηση, αποφάσισε η διαιτητική τετράδα να αποτελείται αμιγώς από Γυναίκες. Μία αν μη τι άλλο ριζοσπαστική κίνηση που δείχνει την άνοδο των Γυναικών και στο θέμα της διαιτησίας.