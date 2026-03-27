Αρέσκεται να ξαφνιάζει σε ορισμένες δηλώσεις του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Συμβαίνει όταν κάποιος επιχειρεί να εμβαθύνει σε οτιδήποτε επιλέξει ή προσπαθεί να εστιάσει εκεί που δεν βλέπουν τόσο καθαρά ορισμένοι άλλοι.

Είναι, όμως, σωστά και κοντά στην πραγματικότητα όσα αναφέρονται; ‘Η μήπως έχουμε τη μπάλα να πηγαίνει κατευθείαν στην εξέδρα;

Τι είπε, λοιπόν, ο προπονητής της εθνικής ανδρών μία ημέρα πριν από το φιλικό ματς με την Παραγουάη, δηλαδή ένα 24ωρο προτού αρχίσει ο νέος κύκλος που αυτή τη φορά δεν επιτρέπει αποτυχία όπως αυτή των προηγούμενων μηνών; Γιατί δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Εκτίμησε ο τεχνικός πως ναι μεν η Ελλάδα διαθέτει ποδοσφαιρικό ταλέντο αλλά δεν μεταφράζεται αυτό σε επαρκή αριθμό ποιοτικών Ελλήνων παικτών που αγωνίζονται στην (εγχώρια) πρώτη κατηγορία και ειδικά στις «μικρομεσαίες» ομάδες.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία: από τους 25 που κλήθηκαν, οι 10 ανήκουν σε ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι όντως εντυπωσιακό. Είναι οι Τζολάκης, Τσιφτσής, Ρότα, Ρέτσος, Κοντούρης, Ζαφείρης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας και Τεττέη. Θα ήταν και 11ος στους 26, ο Μιχαηλίδης.

Ωστόσο, ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ κλήθηκε λίγες ημέρες αργότερα (ξαφνικά και ας μη λαβώθηκε κάποιος), ωστόσο δεν μπορούσε να βοηθήσει λόγω ενοχλήσεων και έμεινε η αποστολή οριστικά με 25 ποδοσφαιριστές.

Το αγωνιστικό ξεπέταγμα τούτη τη σεζόν το έκαναν οι κάτωθι: αρχικά ο Τσιφτσής, γκολκίπερ που μπήκε στο πλάνο του Γιοβάνοβιτς γιατί πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τον ΠΑΟΚ, περιόρισε κατά πολύ τις συμμετοχές του Παβλένκα και θεωρήθηκε σωστό να τον δει ο Ιβάν έως και ως τέταρτο «άσο» στις προπονήσεις.

Ο Κοντούρης μπήκε δυνατά στη σεζόν φορώντας τη φανέλα του Παναιτωλικού και μόλις μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, πήρε προσκλητήριο για τη Γαλανόλευκη. Ο δε Τεττέη, έκανε θραύση με την Κηφισιά στην αρχή, τον έβλεπαν ακόμη και …τυφλοί αλλά και αυτός μονιμοποιήθηκε στις κλήσεις όταν πρόβαρε τα πράσινα και το Τριφύλλι.

Πόσοι άλλοι, δηλαδή, να αγωνίζονταν στην Ελλάδα; Θα έπαιρναν άραγε φανέλα βασικού στην εθνική ομάδα; Και δεν είναι οξύμωρο να λέμε από τη μια να βλέπουμε έλληνες παίκτες στη Σούπερ Λίγκα και από την άλλη σχεδόν να …παρακαλάμε να πάνε τα ταλέντα στο εξωτερικό προκειμένου να αποκτήσουν παραστάσεις και να ατσαλωθούν αγωνιστικά;

Αφήστε που όλοι φεύγουν από νεαρές ηλικίες στο εξωτερικό γιατί πολύ απλά οι ατζέντηδες ρίχνουν σε 17χρονους και 18χρονους τα δίχτυα τους.

Υπάρχει και το εξής: την ίδια χρονική περίοδο οι Ελπίδες , δηλαδή η ομάδα U-21 διεκδικεί πρόκριση στα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Προχωρά έως τώρα μόνο με νίκες και ευελπιστεί να κοιτάξει στα μάτια την ερχόμενη Τρίτη τη Γερμανία στο Απ. Νικολαϊδης.

Ποιοι μετέχουν μεταξύ άλλων στην όλη προσπάθεια; Οι Καλογερόπουλος, Φίλων, Κώστας Κωστούλας, Πνευμονίδης, Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Γκούμας, Κουτσογούλας, Χατσίδης, Καλοσκάμης, Τσαντίλας.

Ολοι αυτοί αγωνίζονται στην Ελλάδα. Στα μέρη μας. Τους βλέπουμε. Εχουν τις προδιαγραφές να αγωνιστούν και στη μεγάλη εθνική, αλλά επί του παρόντος ο μεγάλος στόχος των Ελπίδων τους κρατά στη συγκεκριμένη ομάδα.

Αρα, ταλέντο που να δίνει μάχες στην Ελλάδα υπάρχει και μάλιστα μπόλικο. Η καλύτερη γενιά εδώ και αρκετά χρόνια. Και επειδή συμβαίνει ακριβώς αυτό, όλοι αναμένουν επιτυχία και πρόκριση στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Χωρίς μισόλογα και δίχως προσεγγίσεις-έκπληξη που όμως απέχουν από την πραγματικότητα.