Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την προετοιμασία της για τα φιλικά του Μαρτίου, με τους διεθνείς να προπονούνται το απόγευμα της Τετάρτης στου Ρέντη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική.

Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι και η προετοιμασία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς απρόοπτα.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη (26/03), με προπόνηση στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 19:00, με τα πρώτα 15 λεπτά να είναι ανοιχτά για τα μέσα ενημέρωσης.