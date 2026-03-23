Ο Πέτρος Μάνταλος πήρε την απόφαση να ολοκληρώσει την πορεία του με την Εθνική Ελλάδας, βάζοντας τέλος σε μια μακρά και γεμάτη διαδρομή με το εθνόσημο.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος χθες ανανέωσε με την Ένωση μέχρι το 2027, υπηρέτησε την «γαλανόλευκη» για συνολικά 17 χρόνια σε όλα τα επίπεδα, εκ των οποίων τα 12 στην ανδρική ομάδα, πριν αποφασίσει πως ήρθε η στιγμή να παραχωρήσει τη θέση του στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών.

Ο 34χρονος μέσος έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα το 2014 και από τότε κατέγραψε 71 συμμετοχές, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας εννέα ασίστ, αποτελώντας για χρόνια βασικό στέλεχος της ομάδας.

Πριν καθιερωθεί στην ανδρική Εθνική, είχε περάσει και από τις μικρότερες βαθμίδες, αγωνιζόμενος τόσο στην ομάδα Νέων όσο και στην Ελπίδων.

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ivan Jovanović ευχαρίστησε τον Μάνταλο για την πολυετή προσφορά και την παρουσία του στην Εθνική, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια.