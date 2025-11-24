Είχε ακουστεί πέρυσι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από άτομα κοντά στην ομάδα της ΑΕΚ. «Αν ο Μάνταλος είναι ο κορυφαίος παίκτης, τότε κάτι δεν πάει καλά». Υπερβολή; Ισως. Αλλά αυτή η φράση «έκρυβε» και ένα μήνυμα. Πως ο ηλικίας 33 στα 34 ποδοσφαιριστής, που δεν θεωρείται και ιδιαίτερα ταχύς, δύσκολα μπορούσε να θεωρηθεί το «Α και το Ω» του Δικεφάλου.

Το παιχνίδι πήγαινε στα δικά του μέτρα. Ηταν, βέβαια, η εποχή που πλησίαζε το φινάλε του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της ΑΕΚ και όλα κρέμονταν σε μια κλωστή. Και γρήγορα ο Μάνταλος πέρασε σε δεύτερο πλάνο…

Και φτάνουμε στο σήμερα: από την αρχή της αγωνιστικής σεζόν, ο Μάνταλος είναι σταθερά καλός σε απόδοση. Εχοντας συμπληρώσει τα 34 χρόνια του και ύστερα από 11 σεζόν στην ΑΕΚ, μπορεί να νιώθει ως ένας από τους μύθους της ομάδας. Στην εθνική ομάδα καλείται ανελλιπώς. Ο Νίκολιτς τον εμπιστεύεται, όχι μόνο γιατί δεν έχει άλλον παίκτη με τα δικά του χαρακτηριστικά στην ΑΕΚ, αλλά και διότι από τα πόδια του μέσου κυλά άριστα η μπάλα στο γρασίδι. Πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να είσαι γρήγορος στο γκαζόν. Αρκεί να σκέφτεσαι με ταχύτητα.

Αυτό κάνει ο Πέτρος Μάνταλος. Μοιράζει πάσες σωστές, ανοίγει το παιχνίδι και φροντίζει να μην το καθυστερεί άσκοπα. Ναι, η ΑΕΚ μοιάζει λιγότερο ταχυδυναμική σε σύγκριση με την πρώτη σεζόν του Αλμέιδα στον πάγκο της, τότε που μπορούσε να πνίξει τους αντιπάλους. Είναι περισσότερο γήινη και αναμφίβολα δυσκολεύεται να φτάσει στις επιτυχίες. Δεν κρύβεται αυτό. Οι τρεις τελευταίες νίκες ήρθαν με το καχεκτικό 1-0. Κόντρα στον Παναιτωλικό (στις καθυστερήσεις το γκολ), απέναντι στον ΟΦΗ(74’) και στο τετ-α-τετ με τον Αρη (77’).

Η ΑΕΚ ποντάρει στην άμυνά της και ελπίζει να βρει ένα γκολ που συχνά της αρκεί. Δεν πείθει όμως. Ο δε Μάνταλος, καμαρώνει πως ο ίδιος έχει βγει μπροστά και βοηθά στην επίθεση. Το έκανε με ένα σουτ που έβγαλε καταπληκτικά ο Διούδης στο πρώτο ημίχρονο με τον Άρη και αργότερα με κίνηση υπέροχη και σέντρα στον Ζίνι που ήταν αδύνατο να χάσει το γκολ.

Όσο έχει δυνάμεις ο Μάνταλος, το παιχνίδι της ΑΕΚ θα …γλυκαίνει. Θέλει όμως και κάτι παραπάνω η ομάδα. Για να φύγει το άγχος και επίσης προκειμένου να γυρίσει η σελίδα και να κοιτάξουν όλοι το μέλλον.