Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της, Πέτρο Μάνταλο, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Η είδηση μεταδόθηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου, προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες, με την Ένωση να «δένει» έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης ιστορίας της έως το 2027.

Ο Μάνταλος, που βρίσκεται στην ομάδα από το 2014, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο, έχοντας καταγράψει εκατοντάδες συμμετοχές και σημαντική προσφορά σε γκολ και ασίστ. Με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει τίτλους, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό βίντεο που προβλήθηκε στα μάτριξ του γηπέδου, στο οποίο ο αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται να γράφει ένα γράμμα στον γιο του, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφασή του να συνεχίσει στην ΑΕΚ.

