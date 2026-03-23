Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε τη Δευτέρα (23/3) την προετοιμασία της για τα δύο φιλικά που έχει προγραμματίσει στα τέλη Μαρτίου. Η ομάδα, που δεν έχει υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ, θα αντιμετωπίσει πρώτα την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Παρασκευή 27/3 και λίγες ημέρες αργότερα, στις 31/3, θα παίξει με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

Οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά το μεσημέρι της Δευτέρας, σε ένα ευχάριστο και χαλαρό κλίμα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλωσορίζει τους ποδοσφαιριστές του ενόψει των επικείμενων φιλικών.

