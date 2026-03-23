Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη νέα χορηγική της συμφωνία με την Intersport σε συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα στην Αθήνα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026.

Στην εκδήλωση για τη συνεργασία με τον αποκλειστικό συνεργάτη merchandising της Εθνικής, παρευρέθηκε από πλευράς Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, ενώ τους διεθνείς ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι θα δημιουργηθεί μπουτίκ αποκλειστικά αφιερωμένη στην Εθνική Ομάδα στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Η ΕΠΟ και η INTERSPORT, εταιρεία του ομίλου Fourlis και ένας από τους κορυφαίους retailers αθλητικών ειδών στην Ευρώπη, ανακοίνωσαν την έναρξη της χορηγικής συμφωνίας τους σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026.

Στην εκδήλωση για τη συνεργασία με τον αποκλειστικό συνεργάτη Merchandising της Εθνικής, εκ μέρους της Ομοσπονδίας παρέστη η Εκτελεστική Γραμματέας της ΕΠΟ, Δόμνα Τσιώνη, ενώ τους διεθνείς παίκτες εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Από την πλευρά της ΕΠΟ μίλησε επίσης η Εμπορική Διευθύντρια Μαρία Γκούμα και από την INTERSPORT ο CEO Sportswear Market της εταιρείας, Βαγγέλης Μπάτρης και η Εμπορική Διευθύντρια, Σταυρούλα Κακκαβά.

Στον χαιρετισμό της η κα Τσιώνη, τόνισε μεταξύ άλλων: «Μαζί με το νέο “συμπαίκτη” μας, η εμβέλεια και η αξιοπιστία του οποίου είναι δεδομένη και προαπαιτούμενη της συνεργασίας μας, στην ουσία επιχειρούμε έναν επαναπροσδιορισμό στη σχέση της Εθνικής με τον φίλαθλο. Μέχρι σήμερα, ο κόσμος είχε μάθει να πηγαίνει στο γήπεδο για να υποστηρίξει και να παρακολουθήσει τους διεθνείς μας. Όμως η σύνδεση με την Εθνική, δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε 90 λεπτά. Θέλουμε να είναι διαρκής, ζωντανή και προσβάσιμη. Αυτή η σχέση, λοιπόν, αποκτά πλέον αμφίδρομη διάσταση. Διότι μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της INTERSPORT, οι διεθνείς μας θα “βγουν” από τα γήπεδα και θα ενσωματωθούν στη ζωή των φιλάθλων σε πιο τακτική βάση».

O διεθνής ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, δήλωσε για τη συνεργασία: «Eίμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα συνεργασία της INTERSPORT με την Εθνική Ομάδα, μέσω της οποίας αισθανόμαστε και εμείς τη στήριξη κάθε Έλληνα και Ελληνίδας φιλάθλου εντός και εκτός γηπέδου, καθώς πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς όλων των προϊόντων της Εθνικής. Εκ μέρους της Εθνικής Ομάδας χαιρετίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία και τη νέα συνεργασία, την οποία υποστηρίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση».

Ο κ. Βαγγέλης Μπάτρης, δήλωσε σχετικά: «Η έναρξη της συνεργασίας μας με την ΕΠΟ ενισχύει τη στρατηγική μας επένδυση στο ποδόσφαιρο και εδραιώνει την ηγετική μας θέση στον εξοπλισμό επαγγελματικών ομάδων και ακαδημιών. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη συμφωνία, καθώς, με την πολυετή εμπειρία μας και το εκτεταμένο διεθνές δίκτυό μας, μπορούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα στην αγαπημένη ομάδα όλων των Ελλήνων, την Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου».