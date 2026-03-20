Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος αποφάσισε να προσθέσει έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό ενόψει των επερχόμενων φιλικών αναμετρήσεων με την Παραγουάη στην Αθήνα και την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Η επιλογή του ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός στόπερ κλήθηκε ως επιπλέον επιλογή και θα δώσει το «παρών» στην προετοιμασία της ομάδας την επόμενη εβδομάδα, για τις επικείμενες φιλικές αναμετρήσεις της «γαλανόλευκης», που είναι προγραμματισμένες για τις 27 και 31 Μαρτίου.

Με την ένταξή του, ο Μιχαηλίδης γίνεται το 26ο μέλος της αποστολής. Παράλληλα, στην ομάδα συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά και οι Κοντούρης και Τσιφτσής, οι οποίοι ανταμείβονται για τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.