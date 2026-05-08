Το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB) ανακοίνωσε ότι διεθνής ομάδα ερευνητών, στην οποία συμμετείχε ο Carlos Tornero από το UAB και το Καταλανικό Ινστιτούτο Ανθρώπινης Παλαιοοικολογίας και Κοινωνικής Εξέλιξης (IPHES-CERCA), εντόπισε ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στη σπηλιά Cova 338, στα Πυρηναία, σε υψόμετρο άνω των 2.100 μέτρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ερευνητές βρήκαν εστίες, οστά ζώων, κεραμικά αντικείμενα και κομμάτια πράσινου ορυκτού που αναγνωρίστηκε ως μαλαχίτης, στοιχεία που δείχνουν ότι ο χώρος κατοικήθηκε επανειλημμένα μεταξύ 7.000 και 3.000 ετών πριν από σήμερα.

«Για πρώτη φορά στα Πυρηναία τεκμηριώνονται προϊστορικές εγκαταστάσεις μεγάλης έντασης σε τόσο μεγάλο υψόμετρο, με επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και άμεση εκμετάλλευση ορυκτών πόρων μέσα στη σπηλιά», δήλωσε ο Tornero. Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα πράσινα ορυκτά μεταφέρονταν εκεί για επεξεργασία.

Επιπλέον, ανακαλύφθηκαν δύο κρεμαστά κοσμήματα – το ένα από θαλάσσιο όστρακο και το άλλο από δόντι καφέ αρκούδας. «Για πολύ καιρό αυτά τα μέρη θεωρούνταν περιθωριακά. Αυτό που τεκμηριώνουμε εδώ είναι επαναλαμβανόμενη κατοίκηση, με σύνθετες δραστηριότητες και σαφή εκμετάλλευση ορυκτών πόρων», πρόσθεσε ο ερευνητής.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Environmental Archaeology.