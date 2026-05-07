Κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στον χώρο όπου θα ανεγερθεί η νέα δημοτική αγορά στο Βίνκοβτσι, στην ανατολική Κροατία, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν την άνοιξη 44 ρωμαϊκούς τάφους. Την Τρίτη, αποκάλυψαν τον πρώτο ανέπαφο τάφο που περιείχε τα λείψανα ενός άνδρα.

Ο διευθυντής του Μουσείου της Πόλης Βίνκοβτσι, Hrvoje Vulić, δήλωσε ότι ακέραιοι, μη λεηλατημένοι τάφοι από τούβλα είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Όπως σημείωσε, από περισσότερους από 200 που έχουν ανασκαφεί μέχρι σήμερα, μόλις δύο έχουν βρεθεί ανέπαφοι.

«Η κατασκευή του τάφου είναι από τούβλο, αλλά δυστυχώς ο νεκρός είχε ταφεί με ελάχιστα κτερίσματα. Καταγράψαμε ένα σιδερένιο αντικείμενο δίπλα στο δεξί πόδι και ένα χάλκινο θραύσμα στον δεξί ώμο. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών. Ο σκελετός φαίνεται σε σχετικά καλή κατάσταση, γεγονός που είναι εξαιρετικό, καθώς θα επιτρέψει την εξαγωγή πολύτιμων δεδομένων μέσω ανάλυσης», ανέφερε ο Vulić.

Πρόσθεσε ότι η περιοχή της δημοτικής αγοράς του Βίνκοβτσι βρίσκεται εντός της βόρειας νεκρόπολης της ρωμαϊκής πόλης Cibalae.

«Σε άλλους τάφους που έχουμε εξετάσει έως τώρα, έχουμε βρει ενδιαφέροντα αντικείμενα όπως γυάλινες φιάλες δακρύων, περόνες (fibulae) και άλλα, θα έλεγα, τυπικά αντικείμενα της ρωμαϊκής περιόδου», είπε.

Η ρωμαϊκή κληρονομιά του Βίνκοβτσι

Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η περιοχή του σημερινού Βίνκοβτσι ήταν ο οικισμός Colonia Aurelia Cibalae, σημαντικό στρατιωτικό και εμπορικό κέντρο σε κομβικό σημείο μεταξύ ανατολής και δύσης.

Η Cibalae έχει ιδιαίτερη σημασία στην ρωμαϊκή ιστορία, καθώς κοντά της διεξήχθη το 314 μ.Χ. η μάχη για την εξουσία μεταξύ των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου του Μεγάλου και Λικινίου.

Η ιστορική σημασία της περιοχής επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι εκεί γεννήθηκαν δύο ρωμαίοι αυτοκράτορες, τα αδέλφια και συναυτοκράτορες Ουαλεντινιανός Α΄ (321–375) και Ουάλης (328–378) — οι μοναδικοί ρωμαίοι αυτοκράτορες που γεννήθηκαν στο έδαφος της σημερινής Κροατίας.