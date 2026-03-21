Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα απουσιάσει από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Βόλο, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο γόνατο, και δεν θα αγωνιστεί επίσης στα φιλικά παιχνίδια της Εθνική Ελλάδας με Παραγουάη και Ουγγαρία.

Ο 26χρονος στόπερ επρόκειτο να ακολουθήσει συντηρητική αγωνιστική διαχείριση μετά το ματς με τον Λεβαδειακό, αλλά η απόφαση του προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν να μην τεθεί στη διάθεση, ώστε να είναι πλήρως έτοιμος για τα κρίσιμα playoffs.

Στην αποστολή της Εθνικής θα ήταν ο 26ος παίκτης, ενώ για πρώτη φορά κλήθηκαν οι Κοντούρης και Τσιφτσής, ανταμείβοντας τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.