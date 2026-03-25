Η Εθνική Νέων, παρότι προηγήθηκε από νωρίς κόντρα στην Αυστρία και είχε αρκετές στιγμές να βρει κι άλλο γκολ, τελικά έμεινε στο 1-1 και καλείται να κάνει την υπέρβαση στα ματς με Γερμανία και Σουηδία για να προκριθεί στην τελική φάση του Euro U19.

Η χώρα μας μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με σκοπό να πιέσει ψηλά τους Αυστριακούς και τους αιφνιδίασε με τον Ματθαίο Τσίγκα να κάνει την προβολή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Ελλάδας μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα.

Στο 17′ ήταν η σειρά του Μύθου να μην βρει στόχο, ενώ στο 27′ η Αυστρία βρήκε απάντηση και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Αντεγενουγκούρε, έπειτα από ασίστ του Νταλπιάζ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν καλύτερη και είχε πολλές ευκαιρίες για να πετύχει κάποιο τέρμα. Παρόλα αυτά η «Γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της νίκης που θα την έβαζε για τα… καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης, μία ισοπαλία (1-1) που δίνει πλεονέκτημα στη… Γερμανία.