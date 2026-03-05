Στις 24 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όχι πολύ πίσω δηλαδή, απονεμήθηκαν τα σήματα των διεθνών στους διαιτητές. Παρών, ασφαλώς, στην όλη εκδήλωση και ο πρόεδρος της ΕΠΟ ο Μάκης Γκαγκάτσης. Τι είπε απευθυνόμενους στους ανθρώπους που εκπροσωπούν την ελληνική διαιτησία; «Συγχαρητήρια σε όλους, ξέρετε ότι εκπροσωπείτε διεθνώς τη χώρα μας και είστε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Πραγματικά πιστεύω ότι γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα».

Ηταν και είναι ξεκάθαρο πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έχει θέσει ως στόχο να επιστρέψουν σε τοπ επίπεδο στα εγχώρια πρωταθλήματα οι γηγενείς διαιτητές. Εκτιμά πως υπάρχει ανάπτυξη της διαιτησίας. Αλλά προκύπτει το εξής ερώτημα: αλήθεια τα πιστεύει όλα αυτά; Γιατί αν δει με ψυχραιμία όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης στη Νίκαια, μάλλον μπορεί να σκεφθεί ξανά και ξανά την επόμενη ημέρα της πολύπαθης ελληνικής διαιτησίας. Ανεξάρτητα με συμπάθειες…

Ο Βασίλης Φωτιάς με τις υψηλές βλέψεις, αυτός που παίρνει καλούς ορισμούς στο εξωτερικό και εικάζεται ότι μπορεί να μπει και στην ελίτ κατηγορία, καταλόγισε ένα πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ με τέτοια ευκολία που αρκετοί ένιωσαν έκπληξη. Μονομαχία Πέτκοφ –Σάντσες, παράβαση, πέναλτι. Τι έγινε; Χτύπησε τον αντίπαλο ο Πέτκοφ; Τον απώθησε; Μήπως ο ίδιος ο παίκτης του Δικεφάλου, ο Σάντσες, έβαλε το πρόσωπό του στο χέρι του μπακ της Κηφισιάς και επεδίωξε την επαφή; Το ζητούμενο είναι πως δεν συγκινήθηκαν ούτε στο VAR oι Τζήλος και Βεργέτης. Ο Γερεμέγεφ έκανε το 1-2, ο Μπασινάς της Κηφισιάς πήρε κάρτα καθώς δεν άντεξε να βλέπει τέτοιο πέναλτι, ο Λέτο στο φινάλε έκανε «πύρινες δηλώσεις» για τη φάση, ωστόσο ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη που τον φέρνει ισόβαθμο του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Ακόμη και οι πλέον φανατικοί φίλοι του ΠΑΟΚ, σε αναρτήσεις τους στα social media, αμφισβητούν κατά πόσο ανάλογες μονομαχίες συνιστούν πέναλτι.

Οι ικανότητες των Ελλήνων διαιτητών έχουν φανεί σε βάθος χρόνου. Αν η ελληνική διαιτησία βρισκόταν στα καλύτερά της, μάλλον δεν θα φέρναμε …ενισχύσεις. Και στο κάτω κάτω, καλό είναι να έχουμε την ασφάλεια και το «ξένος στο VAR», παρά να κάνουν ορισμένοι το άσπρο-μαύρο. ‘Η μήπως όχι;