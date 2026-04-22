Η παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικής μουσικής κατέγραψε νέο ρεκόρ το 2025, φτάνοντας τα 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Έκθεση Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικής Μουσικής IMS που παρουσιάστηκε στο International Music Summit στην Ίμπιζα. Η ανάπτυξη 7% σε ετήσια βάση σηματοδοτεί επιτάχυνση σε σχέση με το 6% του 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου.

Η έκθεση, που επιμελήθηκε ο Mark Mulligan της MIDiA Research, δείχνει ότι τα έσοδα από live εκδηλώσεις ξεπερνούν πλέον τα προ-πανδημίας επίπεδα. Οι μεγάλοι διοργανωτές, όπως η Eventim, η HYBE και η JYP, σημείωσαν συνολικά έσοδα 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Ωστόσο, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων, καθώς η προσέλευση μειώθηκε σε ορισμένες αγορές, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.

Η σκηνή των κλαμπ της Ίμπιζα ακολούθησε αντίστοιχη πορεία. Τα έσοδα από εισιτήρια ανήλθαν σε 160 εκατομμύρια ευρώ, παρά τη μείωση του μέσου αριθμού εκδηλώσεων ανά χώρο από 144 σε 140. «Το ολοένα και πιο δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον ωθεί περισσότερους ανθρώπους στην πίστα χορού», ανέφερε ο Mulligan κατά την παρουσίαση της έκθεσης.

Η έρευνα καταγράφει την εκρηκτική άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία μουσικής, με 63 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες σε εφαρμογές παραγωγής μέσω ΤΝ. Οι χρήστες αυτών των εργαλείων δαπανούν έως και τριπλάσια ποσά σε σχέση με τις συνδρομές streaming και εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να αγοράσουν εμπορεύματα ή να παρακολουθήσουν ζωντανές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, αγορές οπως η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία και το Μεξικό, αναδεικνύονται σε βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για το είδος. Η Afro-house αναφέρεται ως το πιο δημοφιλές είδος σε πλατφόρμες παραγωγής όπως το Splice, ενώ η Γερμανία διατηρεί τη θέση της ως μεγαλύτερη αγορά streaming παγκοσμίως για την ηλεκτρονική μουσική. Οι επενδύσεις σε καταλόγους καλλιτεχνών του είδους αντιπροσωπεύουν πλέον το 18% όλων των συμφωνιών στον μουσικό κλάδο.

Ανοδικά έσοδα αλλά και επίμονες ανισότητες

Τα παγκόσμια έσοδα από ηχογραφημένη μουσική αυξήθηκαν κατά 9% το 2025, ενώ τα έσοδα από εκδόσεις σημείωσαν άνοδο 11%. Οι συνδρομητές streaming παγκοσμίως έφτασαν τα 919 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή επέκταση της ψηφιακής αγοράς. Οι καλλιτέχνες ηλεκτρονικής μουσικής κατείχαν το 17% των συμμετοχών στα 100 κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου, ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό από το 18% του 2024.

Παρά τη συνολική ανάπτυξη, η έκθεση επισημαίνει ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στα line-up των φεστιβάλ και στους παραγωγούς παραμένει στο 15%. Η 17η έκδοση του IMS Ibiza ολοκληρώνεται στις 24 Απριλίου, με περισσότερες από 140 συνεδρίες και ομιλίες, μεταξύ των οποίων αυτές του Dukagjin Lipa του Sunny Hill Festival και του Yann Pissenem του The Night League.