Η ΑΕΛ δεν κατάφερε ούτε στην 4η αγωνιστική των Play-Outs της Stoiximan Super League να πάρει τη νίκη που έψαχνε, μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά και χάνοντας ακόμη μία ευκαιρία να «ανασάνει» βαθμολογικά.

Οι Θεσσαλοί δεν εκμεταλλεύτηκαν την ήττα του Πανσερραϊκού από τον Ατρόμητο, παρότι τον έπιασαν στη βαθμολογία (ΑΕΛ 12η, Πανσερραϊκός 13ος με 24 βαθμούς), και παραμένουν σε δύσκολη θέση στη μάχη της παραμονής, με την πίεση να μεγαλώνει όσο το σερί χωρίς νίκη συνεχίζεται.

Η ΑΕΛ συμπλήρωσε πλέον 11 αγωνιστικές χωρίς τρίποντο, με τελευταία της νίκη να καταγράφεται στις 31 Ιανουαρίου, όταν είχε επικρατήσει 2-0 στον Βόλο. Από την άλλη, η Κηφισιά έφτασε τα πέντε ματς χωρίς νίκη, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες είχαν ανάγκη το αποτέλεσμα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Κηφισιά προηγήθηκε στο 18’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πόμπο, ενώ η ΑΕΛ απάντησε στο 55’ με δυνατό σουτ του Σαγκάλ για το 1-1. Στη συνέχεια αμφότερες οι ομάδες έψαξαν το γκολ της νίκης, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι μέχρι το φινάλε.

Ο αγώνας

1ο ημίχρονο:

Η ΑΕΛ μπήκε με διάθεση να ψάξει το γρήγορο γκολ, όμως η Κηφισιά ήταν αυτή που βρήκε πρώτη δίχτυα. Στο 18’, μετά από σέντρα του Κανατέ και χέρι του Μασόν, ο διαιτητής Παπαπέτρου έδειξε πέναλτι, με τον Πόμπο να εκτελεί εύστοχα για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και είχαν τη μεγάλη στιγμή στο 41’, όταν ο Τούπτα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, πέρασε και τον τερματοφύλακα, όμως δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα υπό πίεση.

2ο ημίχρονο

Η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, χωρίς όμως καθαρές ευκαιρίες στο ξεκίνημα. Η Κηφισιά απείλησε πρώτη στο 55’ με τον Ταβάρες, αλλά δύο λεπτά μετά ήρθε η ισοφάριση: ο Σαγκάλ εκτέλεσε από κοντά και έκανε το 1-1, παρά την προσπάθεια του Πέτκοφ να απομακρύνει.

Ο ρυθμός ανέβηκε στη συνέχεια, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το δεύτερο γκολ. Ο Αναγνωστόπουλος κράτησε την ΑΕΛ στο 66’ μπλοκάροντας σουτ του Πόμπο, ενώ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα η Κηφισιά έγινε πιο απειλητική μετά τις αλλαγές. Στο 77’ και στο 85’ είχε σημαντικές στιγμές με Ταβάρες και Μπένι, χωρίς όμως να αλλάξει το σκορ.

Ενδεκάδες

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (45’ Γκαράτε), Μπατουμπισινκά, Φερίγκρα (46’ Ολαφσον), Ιλιάδης, Μασόν, Ναόρ (68’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46’ Κακουτά), Σαγκάλ (82’ Ενγκόι), Τούπτα.

Κηφισιά: Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρουκουνάκης, Αμανί, Νάνελι (46’ Ταβάρες, 90+4’ Μποτία), Πόμπο (75’ Μπένι), Αντόνισε (75’ Σόουζα), Χριστόπουλος (75’ Μίγιτς).