Σε απολογία είχε κληθεί την περασμένη εβδομάδα η ΠΑΕ ΑΕΛ από το Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, σχετικά με όσα συνέβησαν στον αγώνα απέναντι στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των playouts.

Με σημερινή του απόφαση, το πειθαρχικό όργανο ανακοίνωσε ότι επιβάλλει στην ομάδα της Λάρισας χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Στην επίσημη διατύπωση της απόφασης αναφέρεται ότι η ΠΑΕ ΑΕΛ κρίθηκε υπεύθυνη για την αποδιδόμενη πειθαρχική παράβαση και της επιβλήθηκε η αντίστοιχη ποινή.