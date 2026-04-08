Με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται στη «μάχη» της παραμονής στη Stoiximan Super League, η δεύτερη αγωνιστική των playouts περιλαμβάνει τρεις ιδιαίτερα σημαντικές αναμετρήσεις, όπου τα περιθώρια στενεύουν και οι βαθμοί αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία.

Η αναμέτρηση στις Σέρρες ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες που ξεκίνησαν νικηφόρα στα playouts ( 2-1 την Κηφισιά ο Πανσερραϊκός και 3-1 την ΑΕΛ εντός ο Αστέρας Τρίπολης) κοντράρονται με στόχο ένα καθοριστικό βήμα προς την παραμονή.

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης (17:00 NovaSports 2)

Η ομάδα από τις Σέρρες υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου και για τους δύο. Διότι, βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις (με 20 βαθμούς και οι δύο) που οδηγούν στον υποβιβασμό από τη Stoiximan Super League.

Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης

Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριαντφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Μίτροβιτς, Σιμόνι.

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός (16:00 Cosmote Sport 1)

Η Λάρισα υποδέχεται τον Παναιτωλικό, οι «Βυσσινί» θέλουν οπωσδήποτε θετικό αποτέλεσμα διότι βρίσκονται μόλις τρεις βαθμούς από τις θέσεις του υποβιβασμού. Από την άλλη, η ομάδα από το Αγρίνιο είναι στο +7 και θέλει σίγουρα, τη νίκη για να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet

Οι 22 παίκτες που επέλεξε ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι οι Βενετικίδης, Aναγνωστόπουλος, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Γκρόζος, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Ενγκόι.

Με τρεις απουσίες ο Παναιτωλικός

Στην αποστολή της ΑΕΛ για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό παραμένουν εκτός οι τρεις παίκτες που είχαν ήδη προβλήματα τραυματισμών: ο Γκούσταβ Γκράναθ (τραβήγματος από τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό), ο Ουνάι Γκαρσία (μικροενόχληση στον τετρακέφαλο) και ο Λάμπρος Σμυρλής, ο οποίος συμμετείχε μόνο σε μέρος της προπόνησης λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο.

Η μόνη διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση με τον Ατρόμητο είναι η παρουσία του τρίτου τερματοφύλακα, Μιχάλη Παρδαλού, ο οποίος αντικατέστησε τον νεαρό αμυντικό Χρυσοβαλάντη Μάνου.

Η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.

Ατρόμητος – Κηφισιά (19:00 NovaSports Prime)

Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά στο περιστέρι. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται πρώτοι στο μίνι πρωτάθλημα με 30 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν 27 και θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει συνέχειας.

Επιστροφές για Ατρόμητο

Ο προπονητής Ντούσαν Κέρκεζ θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Στίβεν Τσούμπερ, που εξέτισε την ποινή του στο ματς με τον Παναιτωλικό, αλλά και τον Σάμουελ Μουτουσαμί, ο οποίος είχε λείψει λόγω τιμητικής διάκρισης από τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την πρόκριση της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Σίμος Μήτογλου και Κίνι, οι οποίοι, παρά την επιστροφή τους σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, δεν κρίθηκαν ακόμα έτοιμοι και θα επανέλθουν μετά τη διακοπή του Πάσχα.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Γκουγκεσασβίλι, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Φαν Βέερτ.

Με Λαρουσί η Κηφισιά

Στη διάθεση του Αργεντινού προπονητή επιστρέφει ο Λαρουσί, ενώ εκτός παραμένουν οι Χουχούμης και Μαϊντάνα.

Η πλήρης αποστολή περιλαμβάνει: Τσιλιγγίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Νούνελι, Χριστόπουλος, Ταβάρες και Μίγιτς.

Όλες οι ομάδες μπαίνουν σε αυτά τα παιχνίδια με έντονο βαθμολογικό κίνητρο και στόχο να ενισχύσουν τη θέση τους, καθιστώντας τα ματς κρίσιμα για τη συνέχεια.