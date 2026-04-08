Ο Παναιτωλικός επικράτησε 2-1 της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, κάνοντας ένα καθοριστικό βήμα για την παραμονή του στη Stoiximan Super League, ενώ οι «βυσσινί» παραμένουν σε αμηχανία και σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.

Ένα αποτέλεσμα που είχε την υπογραφή του Άλεξιτς που σκόραρε και τα δύο γκολ. Έτσι, οι «αγρινιώτες» ανέβηκαν στους 30 βαθμούς και τη 10η θέση, ενώ ταυτόχροναέβαλαν μεγαλύτερη απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αντίθετα, η Λάρισα έμεινε στους 23 βαθμούς και θα περιμένει το αποτέλεσμα του Πανσερραικού με τον Αστέρα Τρίπολη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο 19ο λεπτό, ο Κουτσερένκο σταμάτησε το σουτ του Σίστο, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, στο 24′, η ΑΕΛ Novibet απείλησε ξανά, εκμεταλλευόμενη ένα λάθος του Παναιτωλικού. Ο Σαγκάλ έδωσε πάσα στον Γκαράτε, ο οποίος σούταρε από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Ωστόσο, η ομάδα του Αγρινίου ευστόχησε στη δεύτερη της τελική προσπάθεια, ανοίγοντας το σκορ στο 34ο λεπτό με τον Άλεξιτς. Ο Μπουχαλάκης έβγαλε μια σέντρα από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Σέρβος με σκαστή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη “νεκρή” γωνία του Βενετικίδη, διαμορφώνοντας το 0-1.

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων είχε ευκαιρία για το 0-2, όμως ο Ρόσα που σούταρε έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία της ΑΕΛ Novibet.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΛ Novibet πλησίασε την ισοφάριση, με τον Τούμτα στο 49′ να κάνει ένα εξαιρετικό κοντρόλ μέσα στην περιοχή και να επιχειρεί γυριστό σουτ, το οποίο όμως σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Κουτσερένκο. Στο 58′ η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου διπλασίασε τα τέρματά της. Τρομερή πάσα του Μπάντζι στην πλάτη της άμυνας των Θεσσαλών, ο Άλεξιτς έφυγε απέναντι στον Βενετικίδη και πλάσαρε από πάνω του για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, στο 80′ η ΑΕΛ Novibet έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Σαγάλ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, μετά από μια λεκτική αντιπαράθεση με τον Άλεξιτς, στην οποία ο Σαγάλ τον χτύπησε στο πρόσωπο. Παρά το γεγονός αυτό, η ΑΕΛ Novibet βρήκε τον τρόπο να σκοράρει στο 84′. Ο Κακουτά μετά από προσποιήσεις βρήκε τον χώρο να σουτάρει μέσα από την περιοχή και να μειώσει σε 1-2, το οποίο έμεινε ως το φινάλε του αγώνα.

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Μασόν (75′ Μούργος), Όλαφσον (46′ Αποστολάκης), Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Σουρλής, Ναόρ (61′ Πέρες), Σίστο (61′ Κακουτά), Γκαράτε (46′ Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (90+3′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+3′ Σατσιάς), Άλεξιτς (82′ Λομπάτο), Ρόσα (82′ Μίχαλακ), Μπάντζι (90+4′ Γκαρσία)