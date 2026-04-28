Κύμα ψευδών ειδήσεων κατακλύζει το διαδίκτυο μετά την επίθεση στο γκαλά των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Οι θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκηνοθετεί απόπειρες δολοφονίας εναντίον του για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

Χθες, Δευτέρα, ασκήθηκε δίωξη σε έναν 31χρονο από την Καλιφόρνια για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου. Πρόκειται για την τρίτη τέτοια υπόθεση σε βάρος του Τραμπ μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αντιτίθενται στον Τραμπ αναπαράγουν, χωρίς αποδείξεις, τη θεωρία ότι οι πυροβολισμοί του Σαββάτου ήταν σκηνοθετημένοι. Ο οργανισμός παρακολούθησης της παραπληροφόρησης NewsGuard αναφέρει ότι οι σχετικές αναρτήσεις συγκέντρωσαν περίπου 80 εκατομμύρια θεάσεις στην πλατφόρμα X μέσα σε δύο ημέρες.

Πολλοί από τους ίδιους λογαριασμούς είχαν προωθήσει παρόμοιους ισχυρισμούς και για τις δύο προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ το 2024 – στη συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια και στο γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα – υποστηρίζοντας πως και αυτές ήταν σκηνοθετημένες.

Η θεωρία αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο κίνημα που οι ερευνητές αποκαλούν «BlueAnon», μια συνωμοσιολογική ομάδα της αριστεράς, της οποίας η ονομασία παραπέμπει στο ακροδεξιό κίνημα QAnon.

«Ορισμένες δημοφιλείς αναρτήσεις αναφέρουν ρητά ότι αυτά τα προηγούμενα γεγονότα αποτελούν απόδειξη πως οι σκηνοθετημένες απόπειρες δολοφονίας είναι μέρος της στρατηγικής του Τραμπ για να προκαλέσει συμπάθεια και να αποσπάσει την προσοχή από τη δυσμενή κάλυψη των ΜΜΕ», δήλωσε η Σοφία Ρούμπινσον του NewsGuard.

Διεθνής διάσταση και εμπορική εκμετάλλευση

Ρωσικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης φέρονται να συνέβαλαν στη διάδοση των θεωριών συνωμοσίας, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης είχε δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το βρετανικό ινστιτούτο προβληματισμού Institute for Strategic Dialogue.

Τις εβδομάδες πριν από την επίθεση, ακόμη και ινφλουένσερ που στηρίζουν το κίνημα MAGA του Τραμπ προέβαλαν θεωρίες ότι η απόπειρα δολοφονίας του στη συγκέντρωση της Πενσιλβάνιας ήταν σκηνοθετημένη.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η τάση αυτή δείχνει πως οι Αμερικανοί, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, είναι όλο και πιο επιρρεπείς στις συνωμοσιολογικές αφηγήσεις. Παράλληλα, στρέφονται στους ινφλουένσερ για ενημέρωση, εγκαταλείποντας τα παραδοσιακά μέσα.

Πολιτικές συνέπειες και παραπληροφόρηση

Η τελευταία θεωρία υποστηρίζει ότι ο Τραμπ είναι «μετρ της χειραγώγησης και θα έκανε τα πάντα για να κερδίσει τις εκλογές του 2024, ακόμη και να προσλάβει κάποιον να τον πυροβολήσει», όπως εξηγεί ο ερευνητής θεωριών συνωμοσίας Μάικ Ρότσιλντ.

Το αφήγημα αυτό ενισχύεται τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ο πρόεδρος δέχεται αυξανόμενη κριτική, όχι μόνο από τους Δημοκρατικούς αλλά και από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, για την απόφασή του να εξαπολύσει τον πόλεμο στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των τιμών της ενέργειας στις ΗΠΑ.

Ο πόλεμος ανέδειξε επίσης τον διχασμό στο κίνημα MAGA, καθώς πρώην υποστηρικτές του προέδρου, όπως ο πρώην παρουσιαστής του Fox News Τάκερ Κάρλσον, καταδίκασαν την εγκατάλειψη της πολιτικής της «μη παρέμβασης».

Η παραπληροφόρηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, ευδοκιμεί στο διαδίκτυο, καθώς οι μεγάλες πλατφόρμες περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τις ομάδες ελέγχου περιεχομένου τους, αφήνοντας χώρο στη διάδοση ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας.