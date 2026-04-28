Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σήμερα (28 Απριλίου 2026) σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Αραβική Θάλασσα, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command – CENTCOM), «Aμερικανοί πεζοναύτες από την 31η εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών επιβιβάστηκαν στο πλοίο M/V Blue Star III».

Το πλοίο, που έφερε σημαία από τις Κομόρες, θεωρήθηκε ύποπτο ότι επιχειρούσε να καταπλεύσει σε ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό. Όπως επισημαίνεται σε μήνυμα της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο της επιχείρησης, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έλεγχο προτού επιτρέψουν στο σκάφος να συνεχίσει το ταξίδι του.

Μετά τον έλεγχο, οι δυνάμεις των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι το Blue Star III δεν κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμένα και επέτρεψαν την αναχώρησή του. Το περιστατικό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των σκαφών που έχουν ανακατευθυνθεί ή απελευθερωθεί στο πλαίσιο του αποκλεισμού σε 39.

Ναυτικός αποκλεισμός δύο εβδομάδων

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ τέθηκε σε ισχύ στις 13 Απριλίου, έπειτα από την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Ισλαμαμπάντ.

Η CENTCOM, υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, είχε δηλώσει τότε ότι η επιχείρηση θα κάλυπτε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται ή εξέρχεται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν θα παρεμπόδιζε την ελευθερία ναυσιπλοΐας για πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς ή από προορισμούς εκτός Ιράν.

Ο αποκλεισμός, που διατάχθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε από τη CENTCOM ως ενέργεια που είχε σταματήσει πλήρως το θαλάσσιο εμπόριο προς και από το Ιράν τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς μέσω αυτών διέρχεται περίπου το ένα τέταρτο του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και σχεδόν το ένα πέμπτο των μεταφορών υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.