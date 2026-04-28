Στην κουζίνα της Brenda Obare στην Κιμπέρα, έναν από τους μεγαλύτερους άτυπους οικισμούς του Ναϊρόμπι, η γαλάζια φλόγα της κουζίνας υγραερίου έχει αντικατασταθεί από φωτιά με κάρβουνο. «Δεν έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε στο Associated Press. «Τα βγάζεις πέρα με ό,τι μπορείς να αντέξεις οικονομικά.»

Η ιστορία της Obare αντανακλά μια αυξανόμενη πραγματικότητα σε όλη την Αφρική και τη Νότια Ασία. Οι ενεργειακές διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν ωθούν εκατομμύρια οικογένειες να επιστρέψουν στα κάρβουνα και τα καυσόξυλα, καθώς τα καθαρότερα καύσιμα μαγειρέματος γίνονται απρόσιτα. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να ανατρέψει χρόνια προόδου στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Μια κρίση που γεννήθηκε από τον πόλεμο

Η σύγκρουση μεταξύ του αμερικανοϊσραηλινού συνασπισμού και του Ιράν, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, προκάλεσε αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου». Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν στις 4 Μαρτίου έπληξε περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, εκτοξεύοντας τις τιμές του αργού Brent και αυξάνοντας τις τιμές spot του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ασία κατά πάνω από 140%.

Οι αναταράξεις αυτές έπληξαν ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με το Carbon Brief, τουλάχιστον 60 κράτη έχουν θεσπίσει σχεδόν 200 έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας από την έναρξη του πολέμου, ενώ περίπου 30 μείωσαν τους φόρους καυσίμων για να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, για πολλές οικογένειες, τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν. Όταν το υγραέριο, το κηροζέλαιο ή η ηλεκτρική ενέργεια γίνονται υπερβολικά ακριβά ή αναξιόπιστα, τα καυσόξυλα και ο ξυλάνθρακας — πιο εύκολα προσβάσιμα σε περιοχές με χαμηλή ρευστότητα — αποτελούν τη μοναδική λύση, σύμφωνα με το AP.

Δάση και άγρια ζωή υπό πίεση

Το κάρβουνο, που παράγεται με αργή καύση ξύλου σε καμίνια, παραμένει ένα από τα πιο διαδεδομένα καύσιμα μαγειρέματος στην υποσαχάρια Αφρική και βασικός παράγοντας αποψίλωσης των δασών. Η αυξημένη ζήτηση ωθεί πλέον τους κατοίκους βαθύτερα σε παρθένες περιοχές, προκαλώντας υποβάθμιση υδροφόρων οριζόντων και απώλεια βιότοπων άγριας ζωής, σύμφωνα με το AP.

Η Paula Kahumbu, περιβαλλοντολόγος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της WildlifeDirect με έδρα το Ναϊρόμπι, περιέγραψε την αλυσιδωτή αντίδραση που πυροδοτείται από την κρίση. «Ο άμεσος κίνδυνος για τη διατήρηση του περιβάλλοντος από μια ενεργειακή κρίση στην Αφρική είναι απολύτως απτός. Αφορά νοικοκυριά που στρέφονται σε καύσιμα με μεγαλύτερη ρύπανση», τόνισε.

Η μείωση των εσόδων από τον τουρισμό σημαίνει λιγότερη χρηματοδότηση για δασοφύλακες, ενώ το υψηλό κόστος καυσίμων περιορίζει τις επιχειρήσεις πεδίου που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις ανθρώπων και άγριων ζώων. «Λιγότερος τουρισμός σημαίνει μειωμένη χρηματοδότηση για τις προσπάθειες διατήρησης, λιγότερους δασοφύλακες και αυξημένη ευκαιριακή λαθροθηρία», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι η άνοδος των τιμών τροφίμων μπορεί να οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους στο κρέας θηραμάτων ως πιο προσιτή πηγή πρωτεΐνης.

Μια μακροπρόθεσμη πρόκληση

Η κρίση εντείνει μια ήδη δύσκολη πραγματικότητα. Έρευνα που περιλαμβάνεται στην Έκθεση για την Οικονομία της Άγριας Ζωής προβλέπει ότι κάθε αύξηση της αστικοποίησης κατά 1% στην Αφρική συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης κάρβουνου κατά 14%. Η ζήτηση αναμένεται να εκτιναχθεί καθώς ο πληθυσμός της ηπείρου διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 2,5 δισεκατομμύρια έως το 2050.

Η Kahumbu ζητά στοχευμένες επιδοτήσεις και ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού, προτείνοντας στήριξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το βιοαέριο, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια. Στόχος είναι να αποφευχθεί η επιστροφή των νοικοκυριών σε ρυπογόνα καύσιμα και να διαφυλαχθεί η περιβαλλοντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί.