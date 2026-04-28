Σοκ προκαλεί υπόθεση κακοποίησης νηπίων σε παιδικό σταθμό, με πρωταγωνίστρια μία πρώην παιδοκόμο 25 ετών και τον 41χρονο πρώην σύντροφό της.

Οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης την Τρίτη (28.04.2026), κατηγορούμενοι για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών την περίοδο 2020-2022.

Δικαστήριο στο Βέλγιο καταδίκασε τη γυναίκα σε κάθειρξη 10 ετών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις, τις οποίες διέπραξε μαζί με τον τότε σύντροφό της εις βάρος νηπίων του παιδικού σταθμού όπου εργαζόταν.

Ο 41χρονος άνδρας καταδικάστηκε από το πλημμελειοδικείο των Βρυξελλών σε ποινή κάθειρξης 12 ετών. Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, προσβολή της σεξουαλικής ακεραιότητας παιδιών, καθώς και για κατοχή και διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Τα αποτρόπαια γεγονότα σημειώθηκαν σε διάστημα δύο ετών, σε παιδικό σταθμό που λειτουργούσε σε μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις των Βρυξελλών. Η εργαζόμενη επέτρεπε στον σύντροφό της να εισέρχεται στον χώρο, όπου πραγματοποιούνταν οι επιθέσεις χωρίς παρουσία άλλου ενήλικα.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι δημοσίευε φωτογραφίες και βίντεο των θυμάτων μέσω των κινητών τηλεφώνων τους.

Τα θύματα και η έρευνα

Σύμφωνα με την εισαγγελία των Βρυξελλών, η οποία ανακοίνωσε τη διπλή σύλληψη στις αρχές του 2025, τα θύματα ήταν πέντε παιδιά, «ηλικίας περίπου από 18 έως 36 μηνών». Ωστόσο, η έρευνα κατέδειξε ότι τρία νήπια είχαν πράγματι πέσει θύματα του ζευγαριού, ενώ για τα άλλα δύο δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής Ζιλιέν Σαρλ.

Ένα από τα τρία παιδιά υπήρξε θύμα βιασμού, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η στάση των κατηγορουμένων και η ετυμηγορία

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας παρουσίαζε «τάση χειραγώγησης», ενώ η γυναίκα υποστήριξε πως βρισκόταν υπό την επιρροή του συντρόφου της — ισχυρισμός που απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

«Ήταν αναμφίβολα ο υποκινητής, αλλά αυτή ήταν που εργαζόταν στον παιδικό σταθμό… χωρίς αυτόν, ίσως να μην υπήρχε ιδέα, αλλά χωρίς αυτήν, δεν θα είχε γίνει η εκτέλεση», δήλωσε ο δικηγόρος στο RTBF μετά την ετυμηγορία.

Οι δύο καταδικασμένοι έχουν προθεσμία ενός μηνός για να ασκήσουν έφεση.