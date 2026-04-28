Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι εάν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το αργό πετρέλαιο μπορεί να φτάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι μέσα στο 2026.

Δεν πρόκειται για το βασικό σενάριο της επενδυτικής τράπεζας, αλλά οι αναλυτές της εκτιμούν πως εάν οι εξαγωγές αργού πετρελαίου δεν έχουν επιστρέψει στα κανονικά τους επίπεδα από τη Μέση Ανατολή και ειδικά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι τα τέλη Ιουλίου – και εάν καταγραφεί μείωση της παραγωγής από τον Περσικό Κόλπο της τάξεως των 2,5 εκατ. βαρελιών την ημέρα – τότε οι τιμές αναμένεται να διαμορφωθούν σε αυτά τα επίπεδα.

Ακόμη και εάν επαληθευτεί το βασικό σενάριο της τράπεζας όμως για τις τιμές, τα πράγματα δεν δείχνουν καλά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το τμήμα ανάλυσης τιμών εμπορευμάτων και πρώτων υλών της Goldman Sachs θεωρεί τώρα ότι οι μέσες τιμές του αργού πετρελαίου μπρεντ θα διαμορφωθούν το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ μέχρι τώρα προέβλεπαν ότι η μέση τιμή δεν θα ξεπερνούσε τα 80 δολάρια το βαρέλι. Με βάση το σενάριο αυτό η παραγωγή και διακίνηση πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα ομαλοποιούνταν μέχρι τα τέλη του Ιουνίου.

Με βάση το ίδιο βασικό σενάριο, οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου (WTI) θα διαμορφωθούν το τελευταίο τρίμηνο του έτους κατά μέσο όρο στα 83 δολάρια το βαρέλι, από 75 δολάρια που έκανε λόγο η προηγούμενη πρόβλεψη.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs προειδοποίησαν επίσης ότι οι οικονομικές επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας θα είναι μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να «δείχνει» η αναμενόμενη τιμή του πετρελαίου, λόγω των κινδύνων ελλείψεων προϊόντων και «της πρωτοφανούς κλίμακας του σοκ», όπως ανέφεραν στην έκθεση που επικαλούνταν οι «Financial Times». Η επενδυτική τράπεζα επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου από τις ΗΠΑ, εάν χειροτερέψει η κατάσταση. Τέτοιοι περιορισμοί θα μπορούσαν να διευρύνουν περαιτέρω τη διαφορά τιμών μεταξύ του Brent και του αμερικανικού πετρελαίου.

Η Morgan Stanley, από την πλευρά της, αναμένει ότι οι ροές πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα ξαναρχίσουν στα τέλη Μαΐου. Προβλέπει ότι η τιμή του πετρελαίου μπρεντ θα διαμορφωθεί τελικά στα 110 δολάρια το βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με σταδιακή πτώση προς τα 80 δολάρια το βαρέλι μέσα το 2027.

Τιμές και μεταφορές

Οι τιμές του αργού πετρελαίου μπρεντ είχαν φτάσει χθες μέχρι τα 108,50 δολάρια το βαρέλι, τα υψηλότερα επίπεδα από τότε που οι αντιμαχόμενοι ανακοίνωσαν εκεχειρία αυτόν τον μήνα. Στη συνέχεια οι τιμές διαμορφώνονταν στα επίπεδα των 106 δολαρίων το βαρέλι. Οι τιμές του αμερικανικού αργού (WTI) διαμορφώνονταν στα επίπεδα των 95 δολαρίων το βαρέλι. Τον Μάρτιο το μπρεντ είχε πιάσει αρκετές φορές σε τιμή τα επίπεδα των 120 δολαρίων αλλά υποχωρούσε γρήγορα από αυτά.

Οι μεταφορές αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ είχαν ξανά σχεδόν σταματήσει. Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου το Ιράν και οι ΗΠΑ περιόριζαν την ελεύθερη κυκλοφορία των τάνκερ και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω της θαλάσσιας οδού.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 20% από τις 17 Απριλίου, όταν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σταμάτησαν και η Ουάσιγκτον επέβαλε τον δικό της ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά.