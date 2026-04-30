Το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η πρώτη πράξη των playoffs της φετινής Ευρωλίγκας με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί της Χάποελ Τελ Αβίβ με σκορ 86-82 στην Ισπανία.

Το φινάλε των τεσσάρων αναμετρήσεων των προημιτελικών της διοργάνωσης ανέδειξε και τον κορυφαίο παίκτη των Game 1.

Τον τίτλο του MVP κατέκτησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού να συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης από τους παίκτες που οι ομάδες τους νίκησαν.

Συγκεκριμένα ο 31χρονος ψηλός ξεχώρισε στη νίκη των «ερυθρόλευκων» με το εντυπωσιακό 91-70 στο ΣΕΦ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 25 μονάδες στο PIR σε 22:20 λεπτά συμμετοχής.

Για την ιστορία πάντως, εκείνος που συγκέντρωσε περισσότερες μονάδες στο PIR ήταν ο Ντάνιελ Οτούρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με το εντυπωσιακό double-double των 20 πόντων και των 17 ριμπάουντ, φτάνοντας στις 38 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.