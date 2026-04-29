Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψει του δεύτερου αγώνα των playoffs της Euroleague απέναντι στη AS Monaco Basket (30/04, 21:00).

Ο Σέρβος σέντερ αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας στην πρεμιέρα της σειράς και στο προβάδισμα 1-0 που πήραν οι «ερυθρόλευκοι». Παράλληλα, στάθηκε στη θερμή υποδοχή που έλαβε από τους φιλάθλους στο ΣΕΦ, όταν κατευθύνθηκε στον πάγκο ως αλλαγή. Στην αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καταγράφοντας double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Για την προετοιμασία: «Πρέπει απλά να ξεχάσουμε το πρώτο παιχνίδι. Είναι ποιοτική ομάδα η Μονακό και εάν την υποτιμήσουμε δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να μπούμε στον αγώνα όπως μπήκαμε στον πρώτο. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το παιχνιδι, να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να πάμε στο Μονακό με το 2-0».

Για την εμφάνιση του: «Νιώθω καλά, αλλά τώρα δεν έχει σημασία η ατομική εμφάνιση κάθε παίκτη και το ποιος κάνει το step up. Σημασία έχει η ομάδα να νικάει. Σε ένα ματς κάποιος θα ξεχωρίσει και στο επόμενο μπορεί κάποιος άλλος. Αυτή είναι η ποιότητα της ομάδας μας».

Για τον κόσμο που τον αποθέωσε όταν βγήκε αλλαγή: «Είναι τιμή μου να φωνάζει ο κόσμος το όνομα μου, αλλά και να είμαι στον Ολυμπιακό. Θέλω να τους ευχαριστήσω και θέλω να τους αποδείξω ότι θα παίξω καλύτερα».

Για τις παραδόσεις στα playoffs: «Δεν πιστεύω σε παραδόσεις».