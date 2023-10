Ο Ολυμπιακός άντεξε στο ξέσπασμα της Παρτιζάν στην τρίτη περίοδο, βρήκε μεγάλα σουτ με τον Λαρεντζάκη στην 4η και στην παράταση δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει, αφού η δύναμη που είχε με τον Μιλουτίνοφ κάτω από τη ρακέτα, ήταν τεράστια.

Στη δύσκολη νίκη με 98-94, από τα 45′ αγωνιστικά λεπτά, καθώς το παιχνίδι πήγε στο έξτρα πεντάλεπτο από το τρίποντο του Νάναλι, ο Σέρβος «γίγαντας», που δεν ξεκίνησε στην βασική πεντάδα του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε 25:25 λεπτά, με τη στατιστική του να τρομάζει και ο αριθμός 30 στο σύστημα αξιολόγησης να τα λέει όλα.

Ο Μιλουτίνοφ, σε αυτό το διάστημα σημείωσε 16 πόντους, όντας δεύτερος σκόρερ των «ερυθρολεύκων», πίσω μόνο από τον Λαρεντζάκη με 19.

Είχε 50% στα δίποντα, με 2 στα 4 εύστοχα και κυρίως αυτό που έκανε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό ήταν το εξωφρενικό 85.7% στις βολές, με 12 εύστοχες, σε 14 εκτελεσμένες!

Θα πει κανείς, 12 πόντοι από βολές; Ναι, γιατί με τη δυναμική του κάτω από την ρακέτα της Παρτιζάν, δεν έδωσε τη δυνατότητα στους ψηλούς των Σέρβων να τον σταματήσουν με άλλο τρόπο, παρά να του κάνουν φάουλ.

Το 85.7% που είχε στις βολές, αλλά και γενικά οι 18/21 εύστοχες της φετινής, είναι αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό, από το 73.8% που έχει στην καριέρα του στην Euroleague.

Μαζί με τον Φαλ εξουδετέρωσαν και έβγαλαν εκτός παιχνιδιού, Καμίνσκι και Σμάιλαγκιτς και ΛεΝτέι στο τέλος, με 5 φάουλ έκαστο.

Στην παράταση, έχοντας πάρει πολύτιμες ανάσες από τον Φαλ, που δείχνει να έχει γυρίσει από τον τραυματισμό του σε εξαιρετική κατάσταση και αγωνίστηκε 19:35, ξεκινώντας και στην αρχική πεντάδα (5 πόντοι, με 100% σε δίποντα και βολές), ο Μιλουτίνοφ είχε τη δύναμη, να παίξει σκληρά κάτω από το αντίπαλο καλάθι και να κερδίσει βολές, που κράτησαν τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ, με τον Πάντερ να σκοράρει ασταμάτητα στην άλλη πλευρά του γηπέδου.

Πολύ δίκαια αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης και ποιος ξέρει τι άλλο έχει να μας δείξει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τη φετινή σεζόν, όταν επιστρέψουν οι απόντες και διαμορφωθεί για τα καλά, ο νέος Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα…

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Σέρβου σέντερ κόντρα στην Παρτιζάν:

Nikola Milutinov had the BEST performance in a nail-biting game last night, where @Olympiacos_BC managed to grab the W after OT 🔥

16 PTS l 7 REB l 12/14 FT l 30 PIR#EveryGameMatters pic.twitter.com/XP8wR1sMPo

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 20, 2023