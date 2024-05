Στην θλίψη έχει βυθιστεί το ΝΒΑ, καθώς όπως έγινε γνωστό ο Μπιλ Γουόλτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ύστερα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο θρυλικός σέντερ ήταν μέλος του Hall Of Fame και αγωνίστηκε από το 1974 μέχρι το 1988, πανηγυρίζοντας δύο πρωταθλήματα το 1977 και το 1986.

Πέρασε από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς την περίοδο 1974–1979, από τους Σαν Ντιέγκο/Λος Άντζελες Κλίπερς την περίοδο 1979–1985 και έκλεισε την καριέρα του στους Μπόστον Σέλτικς την περίοδο 1985–1988.

Ο Μπιλ Γουόλτον μέτρησε 468 αγώνες στο ΝΒΑ, έχοντας κατά μέσο όρο 13,3 πόντους, 10,5 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ, ενώ εκτός από τα πρωταθλήματα, είχε αναδειχθεί MVP των Τελικών 1977 και την επόμενη χρονιά (1978) αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν.

