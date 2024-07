Η εφαρμογή ΛΟΑΤΚΙ+ γνωριμιών Grindr απενεργοποίησε την λειτουργία του στο Ολυμπιακό Χωριό στο Παρίσι, με σκοπό να προστατέψει τους συμμετέχοντες, σε μια σειρά από «βελτιωμένα μέτρα προστασίας».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ορισμένοι χρήστες του Grindr κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η εφαρμογή φαινόταν αποκλεισμένη στο Ολυμπιακό Χωριό, επειδή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία «εξερεύνηση», η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να προβάλλουν προφίλ σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

To Grindr επιβεβαίωσε ότι απενεργοποίησε τις λειτουργίες που βασίζονται στην τοποθεσία της εφαρμογής, κάτι που έκανε επίσης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο, και παρουσίασε μια σειρά από άλλα βελτιωμένα μέτρα απορρήτου.

«Εάν ένας αθλητής δεν έχει κάνει coming out ή προέρχεται από μια χώρα όπου το να είναι κανείς ΛΟΑΤΚΙ+ είναι επικίνδυνο ή παράνομο, η χρήση του Grindr μπορεί να τον θέσει σε κίνδυνο να εκτεθεί σε άτομα που μπορεί να προσπαθήσουν να τον εκθέσουν στην εφαρμογή», ​​δήλωσε το Grindr σε μια ανάρτηση.

Τουλάχιστον 67 χώρες έχουν νόμους που ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ομοφυλοφίλων μεταξύ συναινούντων ενηλίκων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Χωρίς τις υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία, οι χρήστες του Grindr δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες «εξερεύνηση», «περιαγωγή» ή «εμφάνιση απόστασης» της εφαρμογής στο Ολυμπιακό Χωριό.

Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν την κατά προσέγγιση απόσταση τους εάν αποφασίσουν να την ενεργοποιήσουν.

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αθλητές να συνδεθούν χωρίς να ανησυχούν μήπως αποκαλύψουν ακούσια το πού βρίσκονται ή ότι θα αναγνωριστούν», ανέφερε το Grinder.

