Καθώς η Μεγάλη Εβδομάδα πλησιάζει, η αγορά για το Πάσχα «ζεσταίνεται» αλλά το πρόβλημα της ακρίβειας αποτελεί πονοκέφαλο για τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε δίλημμα για το πώς να χειριστούν τα αυξημένα κόστη των πρώτων υλών ώστε να διατηρήσουν την πελατεία τους. Φέτος τα πασχαλινά σοκολατένια αβγά θα είναι μικρότερα και ταυτόχρονα πιο ακριβά ενώ στα ράφια προστίθενται και προϊόντα απομίμησης σοκολάτας. Η σοκολάτα γίνεται ακριβότερη εδώ και αρκετά χρόνια λόγω των καιρικών συνθηκών στη δυτική Αφρική, ιδίως στην Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, απ’ όπου προέρχονται τουλάχιστον οι μισοί κόκκοι κακάο στον κόσμο. Η τιμή χονδρικής το 2024 κυμαινόταν στα 4 – 4,5 ευρώ το κιλό ενώ το 2025 αυξήθηκε στα 11 με 12 ευρώ το κιλό, μια αύξηση της τάξεως του 180%. Ενώ οι εταιρείες ζαχαροπλαστικής λένε ότι έχουν απορροφήσει μέρος της επιβάρυνσης της τιμής του κακάο, το μέγεθος της αύξησης είναι τέτοιο που έχει αντίκτυπο στις τιμές αλλά και νέες τάσεις με προϊόντα που παράγονται από φθηνότερες πρώτες ύλες.

Το λογιστήριο ήρθε στο κινητό

Διαθέσιμο και για επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα είναι πλέον το myAADEapp, η ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ για φορητές συσκευές. Μέσω της εφαρμογής οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τον λογαριασμό τους και να εκτελούν πληρωμές μέσω IRIS ή μέσω κάρτας, να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτημάτων τους προς τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, να λαμβάνουν άμεσα ειδοποιήσεις για θέματα που τους αφορούν και μηνιαίες ενημερώσεις για τον φορολογικό τους λογαριασμό, αλλά και να κατεβάζουν και να αποθηκεύσουν χρήσιμα έγγραφα όπως τα έγγραφα Ν, Ε2, Ε3, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κ.ά., μέσω της ενότητας myWallet.

Metlen: κάλυψη ομολογιών

Την κάλυψη ανταλλάξιμων ομολογιών που αντιστοιχούν σε 1.875.000 μετοχές από θυγατρικές της Fairfax, στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας των δύο πλευρών, ανακοίνωσε η Metlen. Η FFHL Group Ltd. ελέγχει, μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, τους ομολογιούχους και τους έτερους μετόχους, και επομένως κατέχει έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της στη Μetlen. Καμία άλλη από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της FFH δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Μetlen. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί υποσύνολο της συνολικής συμμετοχής της ελέγχουσας την FFHL Group Ltd. εταιρείας με την επωνυμία Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) στη Μetlen, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Μetlen από τις 10 Φεβρουαρίου 2025 και τις 24 Μαρτίου 2025.

Στην πρέσα οι οφειλέτες

Φάκελο για κάθε φορολογούμενο με χρέη στην Εφορία, με βάση το ύψος της οφειλής και την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, «ανοίγει» η ΑΑΔΕ μετά και την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος Eispaxis, ενώ παράλληλα ετοιμάζει χτύπημα στους μεγαλοοφειλέτες πατώντας το γκάζι των πλειστηριασμών ακινήτων. Στο ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ βγαίνουν κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα, μέχρι και αγροτεμάχια. Από την Τετάρτη μέχρι και τις 11 Ιουνίου έχουν δρομολογηθεί 35 πλειστηριασμοί ακινήτων με την τιμή πρώτης προσφοράς να υπερβαίνει ακόμη και τα 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, αγγίζουν τα 110,6 δισ. ευρώ, ενώ ανοιχτοί σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Ο πήχης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών βρίσκεται φέτος πάνω από τα 6 δισ. ευρώ.

Ακριβότερο το αρνί φέτος

Ακριβότερος ακόμα και άνω του 10% αναμένεται να είναι φέτος ο πασχαλινός οβελίας, την ίδια στιγμή που όπως λένε οι άνθρωποι της αγοράς τα ελληνικά σφάγια δεν φτάνουν για να καλύψουν τη ζήτηση το φετινό Πάσχα. Πέρυσι η προσφορά των ελληνικών αμνοεριφίων ήταν περί τα 700.000-750.000, ενώ όπως λένε παραγωγοί και κρεοπώλες ο αριθμός τους φέτος δεν ξεπερνά τις 400.000 καθώς ένας μεγάλος αριθμός κοπαδιών καταστράφηκε από την ευλογιά και την πανώλη. Τη ζήτηση θα καλύψουν όπως κάθε χρόνο και εισαγωγές και για τον λόγο αυτόν παραγωγοί και κρεοπώλες ζητούν εντατικούς ελέγχους για την αποφυγή ελληνοποιήσεων.

Τα e-shops κερδίζουν τους πελάτες

Το ποσοστό αγορών που πραγματοποιούνται σε φυσικά καταστήματα εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 45% το 2024 σε 41% έως το 2026 και αυτό την ώρα που η ψηφιακή δαπάνη κατακερματίζεται σε πολλαπλά κανάλια, όπως marketplaces, ιστοσελίδες λιανικών καταστημάτων, brand sites και εφαρμογές delivery, σύμφωνα με έρευνα της Salesfoce.

Λαγκάρντ: «Πορεία ανεξαρτησίας»

Την ανάγκη η Ευρώπη να χαράξει μια «πορεία ανεξαρτησίας» υπογράμμισε σε συνέντευξή της η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Κομβικό τμήμα αυτής της πορείας χαρακτήρισε τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης πλατφόρμας ψηφιακών πληρωμών στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, προκειμένου η Ευρώπη να σταματήσει να εξαρτάται από αμερικανικές εταιρείες, όπως είναι η Visa και η Mastercard, που κερδίζουν από κάθε συναλλαγή με τις κάρτες τους, που κυριαρχούν στην αγορά. Η Λαγκάρντ ανέφερε πως η ΕΚΤ στοχεύει να έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ μέχρι τον Οκτώβριο του 2025.